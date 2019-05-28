+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Маркетплейс Bringly будет продавать товары с китайской площадки JD

Маркетплейс Bringly (принадлежит «Яндексу» и Сбербанку) договорился о сотрудничестве с одним из крупнейших китайских интернет-ритейлеров JD. Об этом журналистам сообщил директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев.

Товары JD появятся на площадке с июня. На первом этапе ритейлера разместит на Bringly товары в основном из категории электроники. Bringly будет работать с JD.com напрямую и получать комиссию от продажи товаров. Её размер представитель компании не уточнил.

Доставкой займётся «Почта России», сроки — от десяти дней до нескольких недель. Сколько будут стоить товары, в Bringly не говорят, но отмечают, что цены будут одними из самых выгодных на рынке.

По словам Васильева, в планах Bringly также сотрудничество с американскими ритейлерами.

Он также сообщил, что в настоящее время средний чек на Bringly составляет 1700 рублей, «что в 5-6 раз выше, чем у существующих маркетплейсов, ориентированных на Китай».

Сейчас на Bringly представлено 4 млн товаров от 20 тыс. поставщиков из Китая, Турции, Японии, Южной Кореи, США и Великобритании.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 мая / Комментарии
Юлмарт открыл витрину товаров из Китая

Юлмарт открыл витрину товаров из Китая

Юлмарт в тестовом режиме запустил кроссбордер и предложил продавцам и производителям из Китая торговать на своей витрине. Клиенты могут напрямую приобретать товары у китайских компаний с бесплатной доставкой во все регионы присутствия ретейлера в России.

далее →

23 мая / Комментарии
В «Яндекс.Еде» появились бизнес-аккаунты

В «Яндекс.Еде» появились бизнес-аккаунты

Российские компании смогут заводить на сервисе «Яндекс.Еда» бизнес-аккаунты. Это подразумевает, что их сотрудники получат возможность заказывать еду из ресторанов за счет работодателя.

далее →

13 мая / Комментарии
«Вконтакте» запустила сервис по продаже аудиокниг

«Вконтакте» запустила сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «Вконтакте» запустила сервис по продаже аудиокниг. По словам одного из источников на книжном рынке, партнером проекта выступает ООО «Библио».

далее →

8 мая / Комментарии
Ozon открыл витрину товаров от зарубежных продавцов

Ozon открыл витрину товаров от зарубежных продавцов

Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать продажи электроники, одежды и других товаров из-за рубежа. На сайте площадки создан раздел «Товары из-за рубежа», где в тестовом режиме представлены несколько тысяч товарных наименований из Китая, Европы и США.

далее →

6 мая / Комментарии
Ozon снизил комиссию для селлеров своего маркетплейса

Ozon снизил комиссию для селлеров своего маркетплейса

С 1 мая интернет-площадка Ozon снизила комиссию для продавцов маркетплейса в нескольких товарных категориях - это автотовары, некоторые виды электроники и бытовой техники, мебель, товары для дома и сада, товары для здоровья, одежда и обувь.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!