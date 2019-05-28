Маркетплейс Bringly будет продавать товары с китайской площадки JD

Маркетплейс Bringly (принадлежит «Яндексу» и Сбербанку) договорился о сотрудничестве с одним из крупнейших китайских интернет-ритейлеров JD. Об этом журналистам сообщил директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев.

Товары JD появятся на площадке с июня. На первом этапе ритейлера разместит на Bringly товары в основном из категории электроники. Bringly будет работать с JD.com напрямую и получать комиссию от продажи товаров. Её размер представитель компании не уточнил.

Доставкой займётся «Почта России», сроки — от десяти дней до нескольких недель. Сколько будут стоить товары, в Bringly не говорят, но отмечают, что цены будут одними из самых выгодных на рынке.

По словам Васильева, в планах Bringly также сотрудничество с американскими ритейлерами.

Он также сообщил, что в настоящее время средний чек на Bringly составляет 1700 рублей, «что в 5-6 раз выше, чем у существующих маркетплейсов, ориентированных на Китай».

Сейчас на Bringly представлено 4 млн товаров от 20 тыс. поставщиков из Китая, Турции, Японии, Южной Кореи, США и Великобритании.