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Маркетплейс Bringly начинает тестировать продажи продуктов питания из-за рубежа

Онлайн-площадка Bringly, принадлежащая Сбербанку и «Яндексу», начнет тестировать продажи продуктов питания из-за рубежа, сообщают «Ведомости». Пилотный проект стартует в конце февраля — начале марта. Как отмечает издание, санкционные продукты в онлайн-магазине купить будет нельзя.

Маркетплейс Bringly Сбербанк и «Яндекс» запустили осенью прошлого года на базе своего совместного предприятия «Яндекс.Маркет». Площадка позиционируется как онлайн-магазин товаров из-за рубежа. Сейчас на сайте представлены одежда, электроника и аксессуары из Турции, Китая, Израиля, Южной Кореи, Великобритании.

За доставку продуктов питания будет отвечать DPD, которая уже является логистическим партнёром Bringly для доставки товаров из Турции.

Со временем Bringly планирует создать полноценный ассортимент нескоропортящихся товаров из онлайн-магазинов европейских и азиатских стран, а также США. Также маркетплейс может начать продажи биотоваров, рассказал директор по международному развитию компании «Яндекс.Маркет» Алекс Васильев.

Покупка продуктов питания за рубежом для личного пользования не запрещена, поэтому пилотный проект соответствует законодательству, отметил Васильев. Но санкционные продукты купить через Bringly не получится — площадка не будет их отображать, даже если они есть в ассортименте у партнёров

Вчера маркетплейс вместе с агентствами BBDO Moscow и Fetish Film запустил свою первую рекламную кампанию, которая будет распространяться только в интернете.

Автор: Анна
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