Маркетплейс Bringly нашёл первого европейского партнёра

Маркетплейс Bringly, созданный «Яндексом» и Сбербанком, заключил первое партнерство с европейской компанией, сообщает РБК. Соглашение с маркетплейсом заключил британский магазин Feelunique. Это первое партнерство маркетплейса с европейским ритейлером.

Cотрудничество с локальными партнерами — часть стратегии Feelunique. В России компания сотрудничает с Bringly, в Индии с Myntra.com, в Китае с Secoo, а в Швеции с Custos Group.

Feelunique благодаря российскому маркетплейсу получит доступ к его аудитории, а также маркетинговую поддержку и адаптацию контента для россиян. Доставка через Bringly будет бесплатной при любом чеке, уточнили в «Яндексе».

Маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» выбрал для сотрудничества Feelunique из-за широкого ассортимента инди-брендов (одежда и косметика от независимых дизайнеров и производителей), представленных у британского онлайн-ритейлера. Ассортимент Bringly состоит из более чем 4 млн товаров, а в 2019 г. компания планирует расширить его до 50 млн позиций.

Выход на новые рынки за счет сотрудничества с локальными партнерами — часть стратегии Feelunique. Одновременно с партнерством с Bringly британский онлайн-ритейлер начинает продажи своих товаров через китайский ​Secoo, индийский Myntra.com и шведскую Custos Group. Продажи через партнеров приносят Feelunique значительную часть выручки, например китайские магазины Kaola и Little Red Book обеспечили 15%, а весь китайский рынок — 20%.