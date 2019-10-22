+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Маркетплейс Bringly сдулся

Количество посетителей онлайн-магазина зарубежных товаров Bringly (принадлежит Сбербанку и «Яндексу») за пять месяцев сократилось в 27 раз, сообщает «Коммерсантъ». По данным SimilarWeb в апреле аудитория сайта насчитывала 2,5 млн человек, а в сентябре упала до 91 тыс. посетителей.

«Сервис будет продолжать работу, просто не будет стартовых баллов и кэшбэка», — подчеркнул представитель компании. С ноября администрация сайта приостановит программу лояльности. Участники программы могли оплачивать бонусными баллами до 50% стоимости заказа, а с апреля 2019 г. — до 20%.

Проект Bringly фактически заморозился, считает партнер Data Insight Федор Вирин. Компания занимает небольшую долю на рынке трансграничной торговли, а замедление темпов роста в сегменте не оставляет надежд на взрывной рост. Проект в этой нише должен чем-то принципиально отличаться от того, что уже есть на рынке, в том числе от AlExpress Russia.

Генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков отметил, что это не тот проект, в продвижение которого вкладываются компании. По его словам, рынок трансграничной торговли замедляется.

«Делали ставку на товары не из Китая, там не все так активно полетело. Делали ставку на товары с высоким средним чеком — есть сложности с конверсией. Люди не всегда готовы делать большую предоплату за товары из-за границы и ждать их три-четыре недели. Мы продолжаем поиск», — поделился глава «Яндекс.Маркета».

В конце сентября Алекс Васильев покинул должность директора по международному развитию «Яндекс.Маркета». Он отвечал в том числе за сервис Bringly.

Совместный маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» начал свою работу в ноябре 2018 г. В июле 2019 г. стало известно, что компании планируют совместить «Беру!» и площадку Bringly на единой платформе.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 октября / Комментарии
«Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94%

«Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94%

В преддверии акции Международный День без Бумаги, которая в России пройдет 24 октября, электронный дискаунтер «Ситилинк» проанализировал спрос на электронные книги. За девять месяцев 2019 продажи товаров в данной категории увеличились на 94% в рублях и на 81,7% в натуральном эквиваленте по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

далее →

22 октября / Комментарии
«Счастье для волос», «Ква-ква» и «Илья Муромец»: какие купоны чаще всего ищут россияне

«Счастье для волос», «Ква-ква» и «Илья Муромец»: какие купоны чаще всего ищут россияне

Аналитическая служба компании «Биглион» исследовала данные по посещаемости сайта компании с 1 января по 30 сентября этого года и выяснила, какие запросы чаще всего формируют пользователи, а также — сколько времени они на это тратят.

далее →

21 октября / Комментарии
Экономику Рунета оценили в 5 трлн рублей

Экономику Рунета оценили в 5 трлн рублей

Общий объём экономики российской интернет-индустрии в 2019 году достиг 5 трлн рублей. Количество россиян, приобретающих легальный контент в интернете, за последние семь лет выросло в пять раз.

далее →

18 октября / Комментарии
Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 2019

Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 2019

Компания Data Insight опубликовала экосистему электронной торговли 201, которая показывает сегодняшнее состояние рынка и его игроков. Задача карты – показать существующие сервисы на рынке, а также ниши для развития новых сервисов.

далее →

15 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет назвал самые популярные марки шин у россиян

Яндекс.Маркет назвал самые популярные марки шин у россиян

Аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос у россиян на шины в преддверии зимнего сезона и узнали, какие были популярны в этом году. В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 13 октября 2019 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!