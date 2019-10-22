Маркетплейс Bringly сдулся

Количество посетителей онлайн-магазина зарубежных товаров Bringly (принадлежит Сбербанку и «Яндексу») за пять месяцев сократилось в 27 раз, сообщает «Коммерсантъ». По данным SimilarWeb в апреле аудитория сайта насчитывала 2,5 млн человек, а в сентябре упала до 91 тыс. посетителей.

«Сервис будет продолжать работу, просто не будет стартовых баллов и кэшбэка», — подчеркнул представитель компании. С ноября администрация сайта приостановит программу лояльности. Участники программы могли оплачивать бонусными баллами до 50% стоимости заказа, а с апреля 2019 г. — до 20%.

Проект Bringly фактически заморозился, считает партнер Data Insight Федор Вирин. Компания занимает небольшую долю на рынке трансграничной торговли, а замедление темпов роста в сегменте не оставляет надежд на взрывной рост. Проект в этой нише должен чем-то принципиально отличаться от того, что уже есть на рынке, в том числе от AlExpress Russia.

Генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков отметил, что это не тот проект, в продвижение которого вкладываются компании. По его словам, рынок трансграничной торговли замедляется.

«Делали ставку на товары не из Китая, там не все так активно полетело. Делали ставку на товары с высоким средним чеком — есть сложности с конверсией. Люди не всегда готовы делать большую предоплату за товары из-за границы и ждать их три-четыре недели. Мы продолжаем поиск», — поделился глава «Яндекс.Маркета».

В конце сентября Алекс Васильев покинул должность директора по международному развитию «Яндекс.Маркета». Он отвечал в том числе за сервис Bringly.

Совместный маркетплейс Сбербанка и «Яндекса» начал свою работу в ноябре 2018 г. В июле 2019 г. стало известно, что компании планируют совместить «Беру!» и площадку Bringly на единой платформе.