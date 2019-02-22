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Маркетплейс Bringly запустил первую рекламную кампанию

Трансграничный маркетплейс Bringly от Яндекса и Сбербанка запустил первую рекламную кампанию онлайн. Цель кампании — рассказать пользователям о том, что на Bringly.ru можно купить товары из разных стран по низким ценам и не обязательно ждать, когда друзья привезут тебе подарки из Турции, Китая, Израиля.

В видео по сюжету герой звонит своему другу за границу, чтобы узнать, купил ли тот ему телефон или обувь из-за границы. Но оказывается, что приятель не смог найти нужный товар или приобрел не то. Практически всё действие: разговор с другом, разочарование, моментальный выход из ситуации, когда герой открывает приложение Bringly и делает заказ, — всё происходит на экране смартфона, как и многие события нашей сегодняшней жизни.

«В нашей первой рекламной кампании мы хотели показать насколько просто теперь получить товары из-за границы. Для этого теперь не нужно просить друзей и знакомых, ведь Bringly в этом смысле надежнее, потому что он точно привезет что надо из самых разных стран. Друзья больше не нужны, чтобы возить товары из-за границы. Это можно предоставить Bringly, а с друзьями — просто дружить», — прокомментировал запуск видео Влад Свириденко, директор по маркетингу Яндекс.Маркета.

Сейчас на Bringly.ru представлено более 4 млн товаров из Турции, Китая, Израиля, Южной Кореи, Великобритании. В сентябре 2018 года площадка интегрировала крупнейший турецкий маркетплейс Hepsiburada, а в начале 2019 заключила первое соглашение с европейским партнером — британским ритейлером косметики Feelunique.

Автор: Анна
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