Маркетплейс «Детского мира» признан лучшим по версии ECOM AWARDS

7 октября в Технопарке «Сколково в рамках международного форума электронной коммерции и ритейла Ecomference Rupost Retail Week были объявлены победители премии ECOM AWARDS. Маркетплейс ГК «Детский мир» стал победителем в номинации «Лучший нишевый маркетплейс».

Конкурсный отбор проводился в 13 основных номинациях. Экспертное жюри отметило лучшие кейсы в сфере электронной коммерции.

«Сегодня маркетплейс „Детского мира“ — это удобная онлайн-платформа, на которой представлено более 480 тыс. товарных позиций и более 2 тыс. брендов. Собственный маркетплейс компании был запущен не так давно, но уже имеет высокую оценку профессионального сообщества. Мы искренне благодарим экспертов за признание», — рассказал Иван Ивушкин, руководитель маркетплейса ГК «Детский мир».

Соорганизаторами Премии являются Министерство промышленности и торговли РФ, Почта России, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, Ассоциация компаний интернет-торговли, Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли и Международная ассоциация маркетинга в ритейле POPAI.

Целью ECOM AWARDS является выбор самых достойных представителей рынка электронной коммерции, а также привлечение внимания профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития ритейла за прошедший год.