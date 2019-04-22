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Маркетплейс Goods начал показывать динамику изменения цены на товары

Маркетплейс Goods.ru запустил общедоступный инструмент, позволяющий наблюдать и анализировать динамику изменения цены на товары, представленные на платформе.

График истории стоимости товара расположен на каждой товарной странице. Шкала времени захватывает 6 недель, алгоритм находит минимальную стоимость за каждую неделю и отмечает ее на графике. Для наглядности и простоты на сайте указывается разница в цене по сравнению с предыдущим периодом. При этом если товар не был в наличии 4 и более недель, график на странице не отображается, что дополнительно мотивирует продавцов поддерживать свой ассортимент на должном уровне.

Перед запуском функционала команда goods.ru провела серию a/b тестов, результаты которых показали увеличение конверсии на 5% у той группы, которая видела новый инструмент, что подтвердило изначальную гипотезу эксперимента.

«Мы внедрили этот функционал для того, чтобы наши клиенты понимали текущий тренд стоимости товара. Новый функционал — еще один шаг к построению прозрачной коммуникации с аудиторией и повышению лояльности к бренду» — комментирует руководитель отдела SEO и партнерских программ goods.ru Кирилл Лымарь.

В планах по развитию инструмента — добавить анализ динамики цен с краткими выводами на страницу товара для наглядности и упрощения взаимодействия с механизмом. Планируется также внедрить функционал и в другие точки коммуникации, информируя клиентов о снижении цены на понравившийся ему товар (email-рассылки, push-уведомления и др.).

Автор: Анна
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