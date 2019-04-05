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Маркетплейс Goods начнёт продавать одежду, обувь и аксессуары

Маркетплейс Goods, принадлежащий группе «М.Видео-Эльдорадо» маркетплейс Goods во втором квартале 2019 года начнёт продавать одежду, обувь и аксессуары, сообщает РБК, со ссылкой на коммерческого директора Goods Константина Маслова.

На данный момент Goods ищет контент-менеджера для формирования электронных витрин с одеждой, обувью и аксессуарами, следует из объявления на профильном сайте.

В среднесрочной перспективе объем продаж этой категории может достигнуть 30% общей выручки маркетплейса, рассчитывают в компании. Господин Маслов пояснил, что fashion-сегмент будет развиваться по принципу click and collect, когда заказ совершается онлайн, а покупка и примерка — непосредственно в магазине-партнере, который сотрудничает с Goods.

"Если Wildberries ограничивает пользователей по количеству выкупленных товаров, то здесь этого ограничения не будет. Еще один момент, если человек закажет что-то из ассортимента сразу у нескольких ритейлеров, ему будет предложен торгцентр, где присутствуют эти магазины",— комментирует господин Бурмистров.

В Goods отмечают, что будут работать с крупными ритейлерами, не раскрывая подробностей. Господин Маслов заявляет, что размер комиссии для партнеров будет самым низким на рынке, также не называя точных цифр.

На маркетплейсе в будущем появится и возможность доставки с примеркой. В ближайшие несколько месяцев доставка будет доступна для детской и спортивной одежды, а также товаров, не требующих примерки.

Доля fashion-сегмента на рынке электронной коммерции составляет больше 30%, замечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По предварительным оценкам, при среднем темпе роста 20% в 2018 году сегмент одежды и обуви за это время вырос на 30%. Господин Бурмистров оценивает объем рынка несколько выше — 1,75 трлн руб. с учетом маркетплейсов и ритейлеров, работающих в формате click and collect, продаж через соцсети и коллективных покупок. По его данным, доля fashion-сегмента достигает около 500 млрд руб.

Автор: Анна
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