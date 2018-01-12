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Маркетплейс Goods объявляют первые итоги работы платформы

«М.Видео» и маркетплейс Goods объявляют первые итоги работы платформы — Goods уже сотрудничает с более чем 200 онлайн-магазинами и производителями и успел принять заказов на более чем 370 миллионов рублей.

Первый российский полноформатный маркетплейс, который развивает «М.Видео», работает с сентября 2017 года и предлагает клиентам более 250 тысяч товаров от 200 партнёров — бытовую технику и электронику, детские товары, игрушки, зоотовары, товары для дома, красоты и ухода за собой, авто-товары, а также для ремонта, дома и сада. Ассортимент, доступный на Goods, составляет 60% годовой потребительской корзины целевой аудитории.

Соотношение мужчин и женщин среди покупателей Goods — 55% и 45%, возраст — 25-44.

«Мы постепенно увеличиваем нагрузку на сайт в течение последних нескольких месяцев и проверяем работу ИТ-систем, а также всех бизнес-процессов, связанных с упаковкой, доставкой или возвратом заказов. За время бета-теста мы получили более чем 1000 предложений от наших покупателей, за что им безмерно благодарны, мы внедрили в работу платформы большую их часть. Сейчас ежемесячно наш оборот растёт почти вдвое, две трети клиентов, которые совершили у нас даже небольшую покупку, возвращаются. Всего мы приняли заказов на более чем 370 млн рублей, так что старт Goods можно считать однозначно успешным», — говорит генеральный директор Goods Соломон Кунин.

Платформа имеет целый ряд возможностей, ранее недоступных на российском рынке, для удобных и выгодных онлайн-покупок. Например, объединённую корзину: в один заказ можно добавлять товары от разных продавцов в любых категориях и получать их одной доставкой, что существенно экономит время и деньги. На платформе можно сравнивать цены от разных продавцов и выбирать самую выгодную. На Goods работает программа «гарантия лучших цен», чтобы покупатели смогли сравнивать цены не только у продавцов на площадке, но и на рынке в целом, и совершить покупку по наиболее выгодной.

В течение 2018 года Goods рассчитывает запустить мобильное приложение, сервис «гарантия наличия», цель которого обеспечить 100% исполнение заказа даже при отказе одного из продавцов, при этом сохранить стоимость и период доставки, так чтобы покупатель гарантированно получил свою покупку. В первом полугодии 2018 года компания планирует организовать пункты выдачи и возврата заказов в магазинах «М.Видео» и в пунктах выдачи заказов.

Владельцами Goods являются «М.Видео» и Александр Тынкован. Как дочерняя компания «М.Видео» Goods входит в периметр Группы САФМАР. «М.Видео» анонсировала запуск новой для российского рынка универсальной торговой интернет-площадки в феврале 2017 года. С апреля по сентябрь 2017 года маркетплейс работал в альфа-тестовом режиме.

Автор: Анна
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