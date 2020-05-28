Маркетплейс goods.ru подключил к площадке более 400 аптек

У пользователей goods.ru появилась возможность резервировать рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты и самостоятельно забирать их в ближайших аптеках. Всего к платформе подключены 186 аптек сетей Самсон Фарма, Доктор Столетов, МосАптека, Хорошая Аптека в Москве и МО, а также 240 аптек сетей Озерки, Доктор Столетов, Первая Помощь, Радуга в Санкт-Петербурге и ЛО.

Выбрав в карточке определенного товара опцию «Забрать сегодня», покупатель во всплывающем окне видит наличие данного товара с ценой и расположением аптечного пункта и выбирает наиболее удобный для него. Забрать покупку в аптеке можно уже через час после оформления заказа. Это возможно благодаря тому, что на goods.ru отображаются товары, которые уже есть в наличии в конкретной аптеке, а не доставляются туда специально под заказ. Оплатить покупку можно непосредственно в аптеке банковской картой или наличными. Зарезервированный покупателем товар хранится в аптеке в среднем 2 дня.

К заказу доступны более 16 500 товаров, включая лекарственные средства, витамины, минералы, медицинские приборы и ортопедические изделия. При этом все товары категории участвуют в программе лояльности goods.ru — за каждую покупку пользователю начисляется кэшбэк в виде бонусных рублей, которыми можно оплатить до 50% стоимости следующего заказа.

По результатам пилотного тестирования, которое предшествовало полномасштабному запуску, активнее всего покупали сначала одноразовые маски и перчатки, затем спрос сместился в сторону лекарств, медицинской техники и витаминов.