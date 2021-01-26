Маркетплейс goods.ru подключил сервис «Доставка силами продавца»

Маркетплейс goods.ru ввел опцию «Доставка силами продавца», позволяющую мерчантам самим доставлять товары до конечных покупателей, минуя сортировочный центр маркетплейса. Первыми партнерами, подключившими сервис для своих товаров, стали Hoff и Major Assitance.

Процесс оформления заказа клиентом на площадке при этом не изменился. После создания заказ попадает в систему логистической службы продавца, чьи представители связываются с покупателем и согласовывают дату и время доставки. После получения покупки клиенту начисляется кэшбэк в виде бонусных рублей от goods.ru.

Подключение сервиса «Доставка силами продавца» позволит маркетплейсу расширить доступный ассортимент. При этом доставка будет осуществляться специализированным подрядчиком по категории, а в дальнейших планах — сделать доступной возможность заказать также специализированные услуги, например, сборку мебели.

На данный момент доставку своих товаров, заказанных покупателями на goods.ru, делают мерчанты Hoff и Major Assitance. Hoff работает с маркетплейсом по 2 схемам: более 5000 SKU в категориях крупно- и среднегабаритной мебели доступны через сервис «Доставка силами продавца», 30 000 SKU малогабаритной мебели и товаров для дома — через сервис «Закажи и забери». Major Assistance представил свой интернет магазин VezemKolesa, в его ассортименте доступны шины, диски и запчасти — более 2000 SKU.

В планах маркетплейса расширять пул партнеров по сервису «Доставка силами продавца», подключая крупных мерчантов в категориях «Мебель», «Крупная бытовая техника», «Шины» и других.

«Сервис „Доставка силами продавца“ имеет свои преимущества для всех участников процесса: клиент получает возможность более быстрой доставки квалифицированными специалистами, продавец может использовать свой стандартный процесс доставки, осуществлять контроль за ней, принимать денежные средства, быстрее и успешнее решать вопросы по клиентским претензиям и возврату, ну а мы как маркетплейс расширяем ассортимент и снижаем нагрузку на свой распределительный центр», — комментирует Иван Бугай, руководитель бизнес-группы «Товары длительного пользования» goods.ru.