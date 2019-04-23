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Маркетплейс goods.ru подвел первые итоги работы постаматов в розничной сети «Магнит»

В декабре 2018 года маркетплейс goods.ru совместно с логистическим сервисом PickPoint установил первые брендированные постаматы в московских магазинах розничной сети «Магнит». В рамках пилота постаматы разместили в 7 округах Москвы.

Итоги первого квартала показывают, что такой способ доставки популярен у покупателей. С самого старта, от недели к неделе, наблюдается рост количества заказов в постаматы, размещенные в «Магнитах». Самыми востребованными оказались терминалы на Петровско-Разумовском проезде, улицах 26 Бакинских Комиссаров, Сухонской и Ясеневой.

Оплата заказов с доставкой в супермаркетах «Магнит» осуществляется картой на сайте goods.ru в момент совершения покупки или в самом постамате при получении. Наиболее популярные категории товаров:

  1. Гигиена и уход
  2. Аксессуары для цифровой техники
  3. Бакалея
  4. Косметика
  5. Игрушки
  6. Бытовая химия
  7. Товары для кухни

При этом покупатели также довольно часто заказывают и дорогостоящие товары (смартфоны, автомобильную электронику, ноутбуки). Средний чек при доставке в магазины «Магнит» составляет 5 274 рубля, что почти на 20% выше среднего чека на goods.ru.

81% покупателей узнали о возможности забрать покупки из постамата непосредственно на сайте при оформлении заказа. При этом 35% клиентов зашли в «Магнит» за покупками, что является хорошим показателем кросс-конверсии. 84% клиентов ответили, что они хотят и в дальнейшем получать заказы в этом постамате, т.к. способ доставки является для них самым удобным. Таким образом, пилотный проект с брендированными постаматами в «Магните» проходит успешно, goods.ru намерены его развивать. Сейчас общее количество городов доставки компании составляет 149, количество пунктов выдачи — более 2000. До конца 2019 года компания также планирует расширить географию доставки и кратно увеличить количество постаматов и пунктов выдачи заказов.

«Одной из главных целей эксперимента было приблизить точку исполнения заказа максимально близко к естественному пути покупателя. И мы видим, что правильность выбранной стратегии подтверждается мнением пользователей. Изначально мы ожидали большую конверсию от органического трафика магазинов сети „Магнит“ в онлайн-покупателей платформы goods.ru. Но и текущие результаты нас вполне устраивают и указывают на существенный потенциал конверсии клиентов платформы в покупателей сетей наших партнеров. Мы продолжим внимательно наблюдать за обозначившимися трендами», — комментирует генеральный директор goods.ru Соломон Кунин.

«Исследования предпочтений онлайн-покупателей позволяют нам правильно выбирать локации партнеров-ритейлеров для развития постаматной сети. Совместно с компанией goods.ru мы пошли еще дальше в работе с потребителем, и за счет яркой рекламной кампании привлекаем к интернет-покупкам новую аудиторию. Для нас это первый масштабный кейс такого рода, и мы планируем протестировать разные рекламные кампании», — рассказывает Надежда Романова, CEO PickPoint.

Автор: Анна
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