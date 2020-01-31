Маркетплейс goods.ru проанализировал покупки клиентов за 2019 год

Маркетплейс goods.ru, входящий в группу «М.Видео — Эльдорадо», проанализировал покупки своих клиентов за 2019 год. В лидерах — товары для животных, электроника, продукты питания, детские товары и категория «красота и уход».

Чаще всего покупали корма для кошек и собак, детское питание, гигиенические товары, бакалею и бытовую химию, лидеры в денежном выражении — категория «гигиена и уход», смартфоны и аксессуары, корма для животных, шины и телевизоры.

В 2019 году маркетплейс активно развивал категорию «Супермаркет», поэтому раздел «Напитки» показал рост в 10 раз, а «Бакалея» — в 4 раза по сравнению с 2018 годом. В 7 раз выросла категория «Уход за лицом» и в 5,5 раз — «Уход за волосами». Это обусловлено в том числе усилившейся популярностью и доступностью корейской косметики и средств по уходу за лицом и телом.

Самыми продаваемыми товарами стали ультрапастеризованное молоко Parmalat, смарт браслет Xiaomi Mi Band 4, беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots и подгузники Pampers.

В денежном выражении активнее всего росли категории смарт часов и браслетов, шин, кормов для животных, пылесосов и очистителей. Все они выросли в среднем в 5 раз по отношению к прошлому году. Товары-драйверы по выручке — беспроводные наушники Apple AirPods 2, смарт браслет Xiaomi Mi Band 4 и электросамокат Xiaomi Mijia.

При этом беспроводные наушники Apple AirPods были лидерами продаж зимой, весной и осенью, уступив 1 место летом электросамокатам Xiaomi Mijia и смарт браслетам Xiaomi Mi Band 4. Зимой в топе продаж были также подгузники Pampers и Huggies, весной — робот-пылесос Xiaomi, летом — вертикальный пылесос Jimmy и ноутбук Apple MacBook Air, а осенью — смартфон Apple iPhone 11.

В июле 2019 года у клиентов маркетплейса появилась возможность воспользоваться сервисом click&collect — забронировать товар на сайте и в этот же день забрать его в любом удобном магазине. Таким образом чаще всего покупали товары из категорий электроники, детских игрушек и товаров для дома.

Одним из направлений развития платформы стала активная работа по привлечению отзывов на товары, размещаемые на площадке. В 2019 году абсолютным лидером по количеству оставленных отзывов стал бренд Xiaomi, больше всего фидбека получили беспроводные наушники Redmi AirDots и смарт-браслет Mi Band 4. В среднем один покупатель goods.ru оставляет 4,75 отзыва на товары. Лидер рейтинга — покупатель с 290 отзывами, наиболее подробный отзыв получила микроволновая печь с грилем BBK 20MWG-740M/S — более 3 800 символов.