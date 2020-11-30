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Маркетплейс Goods.ru сменил название на «СберМегаМаркет»

Маркетплейс Goods.ru сменил название, логотип и фирстиль. Ребрендинг связан с включением в экосистему «Сбера» — теперь интернет-магазин называется «СберМегаМаркет», а его айдентика обновлена в соответствии с цветовой гаммой и фирменным градиентом нового владельца.

На данный момент «Сбер» обновил мобильное приложение маркетплейса и перенес сайт на домен sbermegamarket.ru. Полный ребрендинг, включающий актуализацию стратегии развития, будет завершен в конце второго квартала.

«СберМегаМаркет имеет большое значение для развития экосистемы Сбера. Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют. Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и СберМегаМаркет станет важным элементом для достижения этой цели. С помощью маркетплейса мы хотим предоставить всем жителям России лучший опыт онлайн-покупок. Безграничный ассортимент, низкие цены, безопасность платежей, выгодное финансирование и рассрочки оплаты, быстрая доставка, широчайшая география присутствия, интуитивно понятный интерфейс, бесшовная интеграция с другими сервисами экосистемы Сбера — именно таким мы с нашими партнёрами хотим сделать наш маркетплейс».

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Благодаря синергии с экосистемой Сбера мы сможем сделать сервис СберМегаМаркет комфортнее и удобнее для пользователей. Среди ключевых партнёрств ближайшего времени — подключение к платформе СберМаркет, что обеспечит расширение ассортимента товаров повседневного спроса с экспресс-доставкой, и интеграция со СберЛогистикой, в результате которой у нас появится инфраструктура хранения товаров. Это существенно повысит уровень сервиса и скорость доставки, а также позволит привлекать на площадку продавцов, которые ранее не имели возможности работать с маркетплейсом в рамках нашей операционной модели»

Соломон Кунин, генеральный директор СберМегаМаркета

Сейчас «Сберу» принадлежит 85% ООО «Маркетплейс», 10% сохраняет группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован.

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Автор: Анна
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