Маркетплейс goods.ru снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание

Ставка за расчетно-кассовое обслуживание для продавцов на площадке goods.ru была снижена с 1,5% до 1,1%, это стало возможным благодаря решению Центрального банка о поддержке бизнеса. Новый тариф действует для всех партнеров маркетплейса с начала мая 2020 года.

Новая ставка действует на все операции, связанные с платой за товары на маркетплейсе: оплату онлайн на сайте, наличными при получении, а также на оплату картой курьеру или в ПВЗ.

С момента введения режима самоизоляции в конце марта 2020 года доля предоплаченных заказов картой на сайте goods.ru выросла с 57% до 80%, доля заказов с оплатой картой при получении составляет 11%, наличными при получении — 9%.