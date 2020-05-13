Маркетплейс goods.ru снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
Ставка за расчетно-кассовое обслуживание для продавцов на площадке goods.ru была снижена с 1,5% до 1,1%, это стало возможным благодаря решению Центрального банка о поддержке бизнеса. Новый тариф действует для всех партнеров маркетплейса с начала мая 2020 года.
Новая ставка действует на все операции, связанные с платой за товары на маркетплейсе: оплату онлайн на сайте, наличными при получении, а также на оплату картой курьеру или в ПВЗ.
С момента введения режима самоизоляции в конце марта 2020 года доля предоплаченных заказов картой на сайте goods.ru выросла с 57% до 80%, доля заказов с оплатой картой при получении составляет 11%, наличными при получении — 9%.
«Решение Центробанка о снижении ставки за интернет-эквайринг позволило нам существенно сократить наши собственные затраты на расчетно-кассовое обслуживание, в котором онлайн-эквайринг занимает большую долю. Мы, в свою очередь, с удовольствием транслируем эту экономию на всех наших мерчантов, так как для нас важно, чтобы у продавцов на goods.ru были лучшие из возможных условий для торговли», — комментирует коммерческий директор goods.ru Константин Маслов.