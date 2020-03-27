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Маркетплейс goods.ru станет якорным арендатором первого коворкинга «Практик» в Москве

Петербургская сеть коворкингов «Практик» открывает первую локацию в Москве. Якорным арендатором дебютного проекта оператора, расположенного в общественно-деловом пространстве «Басманный двор», выступит маркетплейс goods.ru, он займёт 350 рабочих станций, с перспективой расширения по мере роста компании. JLL выступила консультантом сделки аренды по долгосрочному договору.

«Мы стали вести переговоры с goods.ru, как только был подписан договор аренды помещения в „Басманном дворе“. Это позволило еще на стадии строительства учесть все пожелания клиента по рассадке сотрудников, меблировке и оборудованию офисов и переговорных комнат. При этом финальный договор с маркетплейсом был заключен в канун Нового года — то есть за 3,5 месяца до сдачи локации», — комментирует сделку исполнительный директор компании «Практик» Владимир Дорофеев.

«Для нашей команды и будущих сотрудников формат коворкинга обеспечит комфортное и современное офисное пространство для работы, встреч с партнерами и отдыха. Гибкий формат позволит оперативно реагировать на изменения в компании, которая сейчас активно развивается, и в случае необходимости использовать дополнительные площади», — отмечает Анастасия Баньковская, PR-менеджер goods.ru.

Первый проект «Практик» в Москве рассчитан на 512 рабочих станций, совокупная площадь — 2,800 кв. м. Коворкинг разделен на различные функциональные зоны — отдельные кабинеты, рабочие места в формате open space, открытые и общественные зоны, залы для йоги и фитнеса, капсулы восстановления сил. Проект был выполнен архитектурным бюро STUDIO 11 — группой архитекторов и дизайнеров из Минска, специализирующихся на создании современных жилых и общественных интерьеров. Второй московский проект откроется весной на Волгоградском проспекте в Бизнес—центре «РТС», общие инвестиции в первые открытия в столице составили более 280 миллионов рублей.

«Активное развитие гибких рабочих пространств стало главным трендом офисного сегмента в 2019 году. По нашим прогнозам, в Москве в ближайшие несколько лет прирост предложения составит 30%-40%, причём особенностью рынка стало превалирование сетевых операторов — свыше 70% проектов под их управлением. Открытие в Москве нового проекта петербургской сети „Практик“ очень наглядно демонстрирует этот тренд. Причиной роста популярности является гибкость, которую обеспечивают корпоративным арендаторам коворкинги в условиях низкой вакантности на рынке классических офисов.», — комментирует Александр Богданов, директор отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL.

На сегодняшний день коворкинг «Практик» работает в семи локациях в Санкт-Петербурге и регионах. Летом 2019 года в городе Великие Луки открылся первый региональный коворкинг премиального уровня с инвестициями более 50 миллионов рублей. В ноябре в общественном пространстве «Линии» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге открылся шестой городской коворкинг. Помимо Москвы, в ближайших планах открытие еще четырех локаций в Петербурге, инвестиции в проект до конца 2020 года составят более 950 миллионов рублей.

Автор: Анна
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