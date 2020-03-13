Маркетплейс goods.ru увеличил годовой оборот втрое до 6 миллиардов рублей

Маркетплейс goods.ru, входящий в Группу «М.Видео-Эльдорадо», объявляет итоги работы платформы за 2019 год. Годовой оборот маркетплейса вырос втрое до шести миллиардов рублей. Число партнеров площадки за год удвоилось до 3000.

На конец 2019 года на сайте goods.ru было представлено более 1 600 000 товаров от 3000 продавцов в 16 основных категориях. В течение 2019 года были запущены новые категории, в числе которых: товары для взрослых, одежда и обувь, алкоголь. Алкогольные напитки можно приобрести, воспользовавшись сервисом click&collect — выбрать из 7500 позиций, забронировать необходимые товары и забрать через час в удобном розничном магазине. Зарезервировать необходимое и сделать покупку через click&collect можно также в других категориях: автотовары, бытовая техника и электроника, супермаркет, книги, детские товары, одежда, обувь и др.

В июне 2019 года goods.ru запустил мобильное приложение. На конец года было зафиксировано более 400 000 установок, месячная активная аудитория составляла 200 000 человек, а доля в обороте — более 40%. При этом мобильное приложение установило 65% постоянных клиентов. Решение работает на платформах iOS и Android и доступно в AppStore и Google Play.

В 2019 году маркетплейс подключил 62 новых города доставки, общая география составила 149 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань. Была также запущена курьерская доставка в регионы, куда доставляется около 35% всех заказов. Распределение по способам доставки: 46% приходится на курьерские службы, 54% — на ПВЗ, постаматы и click&collect.

В 2019 году была также существенно расширена сеть ПВЗ — их количество выросло более чем в 2,5 раза и превысило 8000. Также были открыты новые пункты выдачи в магазинах «М.Видео» в Москве, всего на конец года насчитывалось более 30 таких ПВЗ.

Доля предоплаченных заказов составила около 50%. Клиентская база приросла на 700 000 человек и превысила 1 000 000.

Самыми популярными категориями в 2019 году стали товары для животных, электроника, продукты питания, детские товары и категория «красота и уход», лидеры в денежном выражении — категория «гигиена и уход», смартфоны и аксессуары, корма для животных, шины и телевизоры.

Также в 2019 году компания анонсировала старт проекта white label с двумя крупными партнерами — Почтой России и банком Tinkoff. В результате сотрудничества в ближайшее время товарные предложения продавцов площадки goods.ru будут доступны пользователям мобильных приложений партнеров.