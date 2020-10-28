Маркетплейс goods.ru запустил большой раздел для зожников и спортсменов

На сайте маркетплейса goods.ru, входящего в Группу компаний «М.Видео — Эльдорадо», появился раздел, посвященный спорту, здоровому образу жизни и правильному питанию, где собрано более 700 000 релевантных товаров в 14 основных категориях.

Одновременно с запуском раздела на сайте стартовал спецпроект «Новая версия тебя», в рамках которого проводится марафон из 3-х этапов в партнерстве с I LOVE SUPERSPORT. Каждые 10 дней участники получают новые спортивные задания, из которых можно выбрать понравившиеся упражнения, сделать их и выложить видео с выполнением к себе на страничку в vk.com или Instagram. На каждом этапе проводится розыгрыш призов — смартфонов, беспроводных наушников, спортивных гаджетов и питания. На протяжении всего марафона задания становятся интенсивнее, а призы — ценнее, в финале будет разыгран суперприз — велосипед Strida.

Амбассадорами проекта стали Ирена Понарошку, которая практикует и активно популяризирует йогу, здоровый образ жизни, правильное питание, и Василий Смольный, основатель «Бешеной Сушки» и автор книг о сбалансированном питании. На сайте представлены подборки товаров, составленные лично амбассадорами.

Спецпроект «Новая версия тебя» будет длиться до конца октября, а после будет проведен отдельный розыгрыш суперприза. В течение месяца запланированы 5 кампаний у спортивных Youtube-блогеров, которые впервые попробуют заняться каким-либо видом спорта, до этого им не знакомым.

На страницах спецпроекта на goods.ru также размещена подборка полезного контента от партнеров проекта — I LOVE SUPERSPORT и 4fresh: комплексы упражнений, статьи о спорте, советы специалистов, рецепты.