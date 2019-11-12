Маркетплейс goods.ru запустил категорию fashion

На сайте маркетплейса goods.ru появилась категория «Одежда, обувь и аксессуары». Сейчас на площадке представлено 72000 товаров от 5 крупных продавцов: BUTIK, Kupivip, Юлмарт, Eleganza и Just Couture.

Заказанные товары можно получить с доставкой курьером или забрать в одном из 5000 пунктов выдачи. Одежду и обувь от мерчантов BUTIK и Юлмарт можно также купить и получить, воспользовавшись сервисом click&collect — выбрать понравившийся товар и зарезервировать его на сайте, а затем забрать в ближайшем удобном магазине уже через час.

Популярностью сейчас пользуются сезонные товарные группы: верхняя одежда, зимняя обувь, трикотаж, также с самого старта категории активно покупают чулочно-носочные изделия, белье, сумки и бижутерию. Из детских товаров в этой категории, которая была запущена еще в 2018 году, чаще всего приобретают одежду для новорожденных, обувь, носки, гольфы и детские головные уборы.

«Fashion — сложная и одновременно очень важная категория для маркетплейса. До конца года мы планируем подключить более десятка крупных продавцов, среди которых известные бренды одежды и обуви: Henderson, Kari, Finn Flare и другие. По нашим прогнозам, к концу 2020 года категория fashion будет составлять около 20% от общего оборота компании. При этом примерный объём представленного товара превысит 350 000 наименований». Управляющий товарной категорией Артем Кузьмичев.