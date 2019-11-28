Маркетплейс goods.ru запустил раздел для геймеров

На сайте маркетплейса goods.ru появился большой раздел для любителей видеоигр goods game, где собраны релевантные товары специально для геймеров: видеоигры, консоли, периферия, игровые кресла и столы, ноутбуки, моноблоки, манипуляторы, vr-очки и многое другое. Сокращенное название раздела — gg — отсылает к геймерскому сленгу, на котором «good game» означает хорошо сыгранную партию.

Одновременно с запуском раздела на сайте стартовал спецпроект, включающий в себя игру-квест, которая проводится в 4 этапа. На каждом этапе участников ждут задания, за выполнение которых будут выдаваться скины (предметы — оружие, персонаж etc.) из популярных командных онлайн видеоигр: CS:GO и Dota 2. Всего предусмотрено 115 000 предметов стоимостью до 3000 рублей каждый.

Амбассадором спецпроекта стал Арсений «Ceh9» Триноженко — киберспортсмен, стример, многократный чемпион мира в дисциплине Counter Strike, один из самых популярных игроков в России и СНГ. Он будет вовлекать своих подписчиков в проект через соцсети, канал на Youtube и стримы.

Вместе с запуском проекта было создано сообщество goods game Вконтакте, где планируется общение пользователей как с представителями маркетплейса, так и между собой. В этом сообществе стартовал конкурс с розыгрышем полезных призов для геймеров от партнеров проекта, в числе которых компании Logitech, Xbox, ViewSonic, SVEN, ComicCon, Snickers, Adrenalin, а также Yota Arena, предоставившая тематическую площадку Cyber Loft для съемок промо.

Маркетплейс также договорился с компанией ComicCon (Игромир) на эксклюзивное размещение сувенирной продукции и фирменного мерча на goods.ru, купить который можно будет круглый год, а не только во время фестивалей и выставок. Также планируется выпуск специальных сезонных коллекций, приуроченных к праздникам.

«Главной задачей спецпроекта было создание не просто нового раздела на сайте с товарами, а именно площадки и коммьюнити в соцсетях, где геймеры смогут чувствовать себя комфортно, заниматься тем, чем они любят — играть и выполнять задания, общаться между собой, получать развлекательный и новостной контент. И уже после всего этого делать покупки на маркетплейсе», — комментирует менеджер по работе с социальными медиа goods.ru, Анатолий Беседин.