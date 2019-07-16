Маркетплейс Goods запускает сервис доставки из обычных магазинов

Онлайн-маркетплейс Goods (входит в группу компаний «М.Видео—Эльдорадо») запускает сервис click&collect, позволяющий покупать товары напрямую из обычных магазинов. Первыми партнерами станут сеть игрушек Toy.ru и ритейлер «Юлмарт». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Goods также планирует подключить к сервису категории товаров, онлайн-торговля которыми сейчас запрещена, — лекарства и алкоголь. На финальной стадии находится интеграция с ритейлером SimpleWine, который станет первым продавцом алкоголя на площадке, а также с крупной аптечной сетью. Маркетплейс запускает новый сервис «в четком соответствии с требованиями РАР (Росалкогольрегулирования)», заверил гендиректор Goods Соломон Кунин.

Сервис с бронированием алкогольной продукции с последующим самовывозом с декабря 2018 г. уже работает на «Яндекс.Маркете». В марте РАР постановило, что площадка нарушает закон о запрете дистанционной продажи алкоголя и выступает «в качестве рекламной площадки», и выдало ему предостережение. Позже «Яндекс.Маркет» устранил нарушение. Хотя категория алкоголя по-прежнему доступна на маркетплейсе.

Goods запускает онлайн-витрину в надежде, что будет принят закон о дистанционной торговле алкогольной продукцией, считает директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. «В таком случае обе интернет-компании будут иметь огромное преимущество перед теми, кому придется запускать доставку с нуля: у них уже будут налажены партнерские отношения с игроками алкогольного рынка, и останется только подключить курьеров», — поясняет он.

Запущенная Goods модель продаж в целом будет интересна потребителям, но ее успешность будет зависеть от того, насколько удобно будут расположены магазины партнеров, рассуждает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. "Для этого к сервису должны быть подключены действительно большие сети с хорошей представленностью«,— поясняет он. Конкурентным преимуществом Goods может стать возможность комплексного заказа товаров из разных магазинов — пока никто из маркетплейсов не предлагал такой сервис, отмечает господин Бурмистров: «Это возможно, если, например, бренд одежды, аптека и алкогольный магазин находятся в одном торговом центре и подключены к платформе».