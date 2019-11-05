Маркетплейс Joom начал продавать продукцию российских производителей
Маркетплейс Joom начал продавать товары от российских поставщиков, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании. Маркетплейс обещает доставку «от одного дня».
На первом этапе к площадке подключились более 50 продавцов, среди которых «Аквакосметика» с товарами Natura Siberica, разработчик настольных игр «Иначе», а также «Юлмарт».
Комиссия для российских партнёров составляет 5-33% в зависимости от категории и включает фулфилмент.
«Юлмарт» также стал партнёром Joom по фулфилменту и доставке. Партнёрство ведётся в рамках проекта по выдаче заказов сторонних интернет-магазинов, уточнил представитель ритейлера. «В дополнение мы выставили на сайт Joom некоторые товары из ассортимента „Юлмарта“, пока — в тестовом режиме», — добавили в компании.
До сих пор Joom продавал товары из Китая, Японии и Южной Кореи. Аудитория маркетплейса по всему миру составляет более 25 млн пользователей в месяц, в России — около 10 млн.
Кроме Joom формат маркетплейса в российскими товарами развивают AliExpress, «Беру», Goods, Wildberries, Ozon и Lamoda. По оценке Data Insight, в первом полугодии 2019 года российский рынок интернет-торговли вырос на 26% и достиг 725 млрд рублей.