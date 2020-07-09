Маркетплейс Ozon запускает новую программу мотивации и поддержки партнеров

Программа предусматривает новый подход к вознаграждению партнеров, уникальный для российского e-commerce, а также целый комплекс мероприятий для поддержки предпринимателей.

Теперь вознаграждение партнеров, открывающих пункты выдачи заказов, будет зависеть от денежного оборота от заказов — они будут получать процент от него. Это первый подобный опыт в российском e-commerce, где агентские пункты выдачи обычно получают оплату за количество выданных посылок.

Такой подход с одной стороны позволит агентам больше зарабатывать, с другой — будет стимулировать качество клиентского сервиса. Как показывает аналитика Ozon, на обороты пункта выдачи, то есть на выбор клиентов в его пользу, непосредственное влияние оказывает локация, комфорт внутри пункта (площадь, наличие зоны ожидания, примерочной и т.д.), а также качество обслуживания. На все эти факторы агент может влиять непосредственно, а Ozon со своей стороны окажет поддержку с точки зрения брендинга, предоставляя бесплатно вывеску и промо-материалы, а также продвижения в регионе.

Дополнительно интернет-площадка предложит партнерам программу лояльности и ретробонусы, а также запускает для них новый образовательный курс, который будет включать уроки по финансовой грамотности, бизнес-планированию, основам маркетингового продвижения и лидогенерации.

Всем партнерам, которые открывали пункты выдачи в период с 1 апреля по 31 мая этого года, но были вынуждены приостановить работу из-за пандемии, Мы продлим 3-месячный период начисления двойного вознаграждения на то количество дней, которое точка не работала в апреле-мае из-за пандемии.

Новые партнеры, которые будут открывать точки в июле 2020 и позже, компания также будет платить двойную ставку вознаграждения в течение трех первых месяцев.

Ozon по-прежнему гарантирует партнерам «защиту от конкуренции» — в радиусе от 500 до 1 000 м (в зависимости от населенного пункта) других точек выдачи Ozon не будет. Как и раньше интернет-площадка не будет ограничивать партнеров в выдаче заказов других компаний, чтобы дать им больше возможностей для заработка и масштабирования собственной сети.

По прогнозам Ozon каждый второй агент сможет увеличить свой доход после перехода на новую систему, у других он как минимум останется на прежнем уровне. «Новый подход к вознаграждению объединяет Ozon и его партнеров единой целью и стимулирует развитие качественной сети точек выдачи с отличным клиентским сервисом, — говорит Денис Дьяченко, директор по развитию партнерских логистических программ в Ozon. — Новая программа мотивации, включающая в себя также программу лояльности, образовательный курс и многие другие меры поддержки наших партнеров-предпринимателей позволит им увеличить доход в каждой точке и масштабировать свое дело, а нам — в разы ускорить покрытие населенных пунктов точками выдачи заказов по всей стране»

Сейчас партнерская сеть пунктов выдачи Ozon насчитывает 2800 точек. Всего у интернет-платформы порядка 14 000 точек выдачи заказов с учетом собственных пунктов и постаматов.