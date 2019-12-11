Маркетплейс Ozon запустил продажу пиротехники

Маркетплейс Ozon первым среди российских e-commerce-игроков в тестовом режиме начал продажу пиротехники — на сайте интернет-площадки представлено 130 товарных наименований. Продажи новой категории запущены в партнерстве с поставщиками «Большой праздник» и «Феерия.ру». В ближайшее время ассортимент будет расширен за счет подключения еще нескольких продавцов из этого сегмента.

Ассортимент на маркетплейсе Ozon представлен пиротехникой 1, 2 и 3 класса, предназначенных для непрофессионального использования. Среди них — батареи салютов, наборы фейверков, римские свечи и тд. Все представленные на площадке товары продавцов сертифицированы.

«Сегодня основной запрос онлайн-потребителя — возможность совершить все необходимые ему покупки в одном месте, поэтому в преддверии новогоднего сезона мы значительно расширили ассортимент товаров для праздников. С середины ноября наши клиенты начали активную подготовку к новому году — например, продажи елочных игрушек и новогодних аксессуаров за последние две недели выросли на 200%. Спрос на фейерверки в предновогодний период — не исключение. Теперь пользователю не придется планировать отдельную покупку или поход в магазин за пиротехникой — он может подготовится к празднику, купив все на нашей площадке — от продуктов для праздничного стола и подарков для всей семьи до салютов» — говорит Анна Карпова, директор по развитию в Ozon.

В тестовом режиме категория пиротехники доступна только для заказов курьерской службой клиентам Москвы и Московской области. Продажа в категории пиротехники на маркетплейсе Ozon доступна по модели «Отгрузка товаров со склада продавца». При этом Ozon предоставляет только витрину для размещения товаров без оказания логистических услуг. Доставку пиротехники осуществляет партнер интернет-площадки — транспортно-логистическая компания VEZU. При заказе клиентом товаров категории пиротехники продавец маркетплейса сформирует отправление для внешней курьерской службы — она и доставит товар пользователю напрямую без передачи на сортировочный центр Ozon.

«Сегодня основная доля продаж пиротехники в России приходится на традиционный ритейл, при этом нельзя не отметить быстрорастущий сегмент онлайн-торговли, а вместе с ним и переток покупок из офлайн в онлайн. Для нас сотрудничество Ozon — выход на аудиторию в числе 2 млн пользователей в день, а для самой площадки — представленность еще одной новой категории и расширение ассортимента, что безусловно увеличивает лояльность клиентов и является выгодным партнерством для двух сторон», — говорит Самошин Виктор Анатольевич, руководитель группы компаний «Большой Праздник»

Сегодня на маркетплейсе Ozon представлено порядка 5500 продавцов, которые формируют уже больше 80% всего ассортимента интернет-площадки, а каждый третий заказ содержит товары партнеров. Ozon продолжит развивать свою площадку как в существующих, так и в новых категориях.