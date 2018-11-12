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Маркетплейс Pandao заключил стратегическое соглашение с Leagoo и HomTom

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Сбербанк России
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Маркетплейс Pandao (принадлежит Mail.ru Group) заключил с компаниями Leagoo и HomTom стратегическое соглашение, сообщает газета «Коммерсантъ». Согласно нему, Pandao в течение трех лет будет официально представлять бренды на территории России, Казахстана, Украины и Белоруссии по эксклюзивным ценам.

Устройства от этих производителей на Pandao будут дешевле, чем на AliExpress, подчеркивают в Mail.ru Group. Pandao также готов выступать дистрибутором брендов, если другие ритейлеры заинтересуются продажей устройств этих производителей.

Производящая противоударные смартфоны Leagoo ранее вела переговоры с совместным предприятием «Яндекса» и Сбербанка «Яндекс.Маркет» о присутствии на его новой трансграничной площадке.

«В сентябре мы обсуждали с «Яндекс.Маркетом» возможность эксклюзивной продажи некоторых моделей, но по некоторым причинам не достигли формального сотрудничества«,— поясняет бренд-директор Leagoo Моррис Мао.

Он отметил, что соглашение с площадкой не было подписано и на данный момент Leagoo не планирует открывать официальный магазин на платформе «Яндекс.Маркета».

Конкуренция в сегменте китайских смартфонов на российском рынке сейчас довольно высока, поэтому при выходе в страну производители очень настороженно относятся к возможным партнерам, считает руководитель Content Review Сергей Половников. "Для китайских брендов важно присутствовать на раскрученной платформе, а Pandao как раз проводит масштабную рекламную кампанию, в том числе на ТВ",— отметил он.

"Целевая аудитория таких аппаратов в основном люди, чья профессия или образ жизни связаны с долгим пребыванием вне города",— напомнил представитель группы. Противоударные смартфоны не очень популярны, из-за того что во многом проигрывают обычным, но люди начинают уставать от телефонов, которые разбиваются при первом же падении, считает руководитель проектов Delivery Club и Pandao Андрей Цыценко.

Компании и сервисы: Сбербанк России, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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