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Маркетплейс Сберавто выходит в массовый сегмент

Маркетплейс Сберавто, сервис для выбора и покупки автомобилей онлайн, продолжает наращивать прямое сотрудничество с импортерами. Новым партнером Сберавто стал один из самых доступных автопроизводителей в массовом сегменте – Ravon. Сотрудничество с Ravon позволит клиентам приобретать автомобили выгоднее и на специальных условиях.

Персональная скидка для автомобилей массового сегмента Ravon будет доступна для всех пользователей Сберавто в дополнение к действующим акциям. Данные условия распространяются на весь модельный ряд марки. Так, дополнительная выгода на многими любимый автомобиль Nexia R3 Comfort MT составит до 38 000 рублей, что является самой выгодной ценой на рынке на данный момент. Ravon — национальная автомобилестроительная марка Узбекистана, основанная в 2015 году. Модельный ряд марки в Сберавто представлен автомобилями от 696 899 рублей до 804 656 рублей. Среди самых популярных автомобилей – Ravon R2, Ravon Nexia R3, Ravon R4.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад Сберавто впервые в России запустил прямое сотрудничество с автопроизводителями. Первым автомобильным брендом, подключенным к сервису Сберавто, стал Jeep®. Прямое партнерство с автопроизводителями позволяет пользователям сервиса покупать автомобили дешевле, так как существенно сокращается клиентский путь и связанные с этим издержки.

«Мы расширяем прямое сотрудничество с автопроизводителями в массовом сегменте для того, чтобы у наших клиентов были лучшие условия для покупки авто. В Сберавто мы предоставляем персональный сервис и удобство оформления сделки онлайн, а также максимально выгодные цены, которых нет ни у кого на рынке».

Олег Голубцов, CEO Classified индустрии экосистемы Сбербанка 

Сервис Сберавто решает такие проблемы клиентов, как непрозрачное ценообразование, утомительные переговоры и позволяет избежать общения с недобросовестными продавцами и «серыми» дилерами. Все действия по покупке автомобиля — от выбора до доставки — можно осуществить не выходя из дома, написав персональному менеджеру. Доставка автомобиля «до двери» доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Мобильное приложение можно скачать в AppStore или Google Play. Пользователи Сберавто могут входить в мобильное приложение при помощи Сбербанк ID – это единый аккаунт для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров. В сервисе Сбербанк ID используются надежные технологические решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности.

Автор: Анна
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