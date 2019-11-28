Маркетплейс Сбербанка и Эвотора выходит в новые регионы

B2b-маркетплейс «на_полке», совместный проект Сбербанка и Эвотора, выходит в Новосибирск. Новосибирская область стала четвертым регионом присутствия «на_полке» после Москвы, Московской области и Нижнего Новгорода.

B2b-маркетплейс позволяет малому и среднему бизнесу покупать товары оптом в интернете. «Новосибирск — один из самых развитых и технологически продвинутых регионов России. В регионе есть поставщики, готовые к автоматизации продаж, и заинтересованная аудитория бизнес-покупателей, которых теперь объединяет наша площадка. Результаты пилота подтвердили востребованность онлайн-закупок в Новосибирске и области и готовность рынка к дальнейшему масштабированию сервиса», — отмечает руководитель «на_полке» Алексей Ширяев.

В оптово-розничной торговле региона работают более 10 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. По оценкам маркетплейса, 95% бизнес-закупок в регионе не автоматизированы и происходят в офлайне — на оптовых рынках и через торговых представителей. При этом одна торговая точка может иметь до пятидесяти поставщиков и тратить на традиционные закупки до 30 часов в месяц. Развитие онлайн-технологий позволяет оптовым покупателям оптимизировать управление ассортиментом и экономить на закупках, а для поставщиков — открывает новый канал продаж.

В каталоге более 30 категорий продовольственных и непродовольственных товаров от 170 поставщиков. С сентября 2018 года в сервисе зарегистрировались более 14 000 компаний и предпринимателей: это магазины у дома, рестораны, кафе, гостиницы, салоны красоты, офисы.

По итогам 3 квартала 2019 года оборот принятых заказов «на_полке» вырос на 200%. Средний чек покупателей составляет 17 000 рублей. Самые популярные категории для оптовых онлайн-закупок — «Соки, воды, напитки», «Чай, кофе, какао», «Бакалея». Каждый второй клиент делает повторный заказ, при этом 30% пользователей отправляют заказы одновременно нескольким поставщикам. Более 55% покупателей «на_полке» делают заказы через мобильное приложение, а также через приложение для онлайн-кассы «Эвотор».