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Маркетплейсу iHerb исполняется 25 лет

Маркетплейс iHerb отмечает юбилей — 25 лет. Его история началась в США в 1996 году. За это время компания стала крупнейшим ритейлером товаров для здорового образа жизни и лидером по обеспечению лучшей стоимости натуральных продуктов. И это не только БАДы.

Сейчас в ассортименте маркетплейса более 32 тысяч позиций от производителей из США, Японии, Южной Кореи, Канады и Франции. Это витамины и биодобавки, натуральная косметика и аксессуары для красоты, средства для ежедневной гигиены, органические продукты питания, бакалея, товары и питание для спорта, хозяйственные принадлежности и чистящие средства, товары для животных.

Все это на iHerb покупают жители 150 стран мира. Причем россияне — одни из самых активных. Они составляют 20% аудитории маркетплейса. Поэтому у iHerb большие планы на Россию. Цель компании — сделать так, чтобы каждый покупатель мог получить свой заказ по лучшей цене, в максимально короткие сроки и в шаговой доступности от дома или офиса. Уже сейчас пользователи могут получить заказ в ближайшем отделении почты, «Сбера» или магазине «Пятерочка».

Еще одна из целей — сделать знания о здоровье и проверку его состояния доступнее для каждого человека. В юбилейный год iHerb реализовал уже две инициативы, связанные с этим. Совместно с лабораториями клинической диагностики «Инвитро» и «Гемотест» маркетплейс проводил акции. Десятки тысяч человек смогли сдать анализы на уровень витаминов и микроэлементов дешевле по промокоду IHERB, а маркетплейс, в свою очередь, предоставлял скидку на заказы по промокодам лабораторий. Также компания продолжает поддерживать образовательные вебинары и конференции для врачей.

«25 лет мы придерживаемся одной миссии — с помощью интернет-технологий предоставлять нашим клиентам товары высшего качества по оптимальным ценам. Мы видим, что российские покупатели ценят это, поэтому стремимся создавать для них лучшие условия покупки и постоянно развивать сервис. В России мы также продвигаем идею превентивного подхода к здоровью, который подразумевает осознанный прием витаминов и добавок после консультации со специалистами. Кроме того, мы планируем расширять ассортимент товаров, не относящихся к БАДам. Например, российским покупателям нравится натуральная косметика, и ее на iHerb станет еще больше», — добавил генеральный директор iHerb в россии Илья Микин.

Автор: Анна
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