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Маркетплейсы начали опережать поисковые сервисы по количеству запросов с целью найти и купить товары

Маркетплейсы всё больше становятся участниками рынка классического поиска. Так, в 2021 году в ряде категорий интернет-магазины опередили поисковики по числу запросов с целью найти и купить товары. Такая картина говорит о том, что маркетплейсы становятся не только местом для покупки, но и новым медиаканалом взаимодействия аудитории с брендами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.

По отдельным категориям маркетплейсы опередили поисковики в стартовых поисковых запросах FMCG-товаров на десктопе. Например, наблюдается соотношение 44% против 32% в категории «Кофе» и 50% против 16% в категории «Подгузники». В общем количестве запросов исследуемых FMCG-категорий на десктопе маркетплейсы занимают 40−50%, на поисковики приходится до трети, остальное — на специализированные интернет-магазины и классифайды.

В самих маркетплейсах указывают, что в мобильном сегменте рост числа поисковых запросов еще более выражен. Так, доля мобильных покупок в 2021 году на Wildberries уже достигла 90%: всего 10% приходится на десктопную версию. В «AliExpress Россия» говорят, что в ноябре пользователи сделали в сервисе более 110 млн уникальных запросов.

В 2021 году пользователи на 50% чаще стали искать в «Яндексе» интересующий товар сразу вместе с названием продающей его площадки, рассказали в компании. При этом они предпочитают сравнивать товарные предложения минимум на двух площадках. Так поступает 58% онлайн-покупателей.

Ранее Минпромторг сообщил о том, что разрабатывает стандарты взаимодействия маркетплейсов с поставщиками. В ведомстве отметили необходимость обеспечить независимость ценообразования от участия продавцов в промо-акциях, ответственность площадок за потерю товара, а также обязать их уделять больше внимания проблеме контрафакта.

Автор: Анна
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