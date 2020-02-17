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Маркировка показала реальный объем рынка обуви

Обувная отрасль в России готовится к введению обязательной маркировки и раскрывает свои настоящие масштабы. Компании заказали кодов маркировки в три раза больше, чем объем всего обувного рынка.

DISCOVERY Research Group оценивала объем российского рынка обуви в 329 миллионов пар. Сегодня очевидно, что эта оценка радикально занижена — в системе Честный ЗНАК уже выпущено 1,127 миллиардов кодов для маркировки обуви.

«Уже на промежуточном этапе можно говорить, что в результате обеления отрасль оказалась на 400% больше, чем считалось до внедрения маркировки. Начиная с середины января происходит нагрузка на систему, за прошедшую неделю компании заказывали в среднем по 70 млн кодов в день, динамика ежедневно растет. Важно отметить, что в наиболее комфортных условиях оказались компании, которые приступили к маркировке остатков с того момента, как получили такую возможность, не откладывая это на последний день», — прокомментировал Реваз Юсупов, Заместитель Генерального директора ЦРПТ

Маркировка и прослеживание — инструмент сокращения нелегального оборота, доказавший свою эффективность в России и в других странах. Внедрение системы позволяет создать цифровую копию каждой отрасли, повысить прозрачность в отношениях между государством, бизнесом и потребителем, определить реальный объем продукции на рынке и долю нелегального оборота.

Экономический успех маркировки обуви может быть сопоставим с обелением рынка меховых изделий, который после внедрения маркировки вырос в 10 раз за три года.

С начала 2020 года количество продавцов, импортеров и производителей обуви, зарегистрированных в системе маркировки Честный ЗНАК, почти удвоилось и достигло 35 000. К системе уже подключились такие крупные игроки, как Kari, Спортмастер, Zara, Детский Мир, Стокманн, Adidas, H&M, Zenden, UNIQLO и многие другие.

Автор: Анна
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