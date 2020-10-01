Mars Petcare и Яндекс.Маркет публикуют результаты ежегодного опроса владельцев домашних животных

Накануне Всемирного дня животных Mars Petcare (бизнес-сегмент Mars, Incorporated) и Яндекс.Маркет провели традиционное исследование среди владельцев домашних животных в крупных городах России и выяснили, как за год изменились отношения между хозяевами и питомцами.

Результаты опроса подтвердили актуальные тренды, выделенные компаниями в прошлом году: питомец как член семьи, ответственное отношение к животным, диджитализация и развитие pet-friendly культуры. В то же время пандемия коронавируса оказала влияние на заботу о домашних животных как в части покупательской активности, так и в углублении эмоциональной связи между питомцами и их владельцами.

Питомец как член семьи и возросшая эмоциональная связь

Согласно исследованию Mars Petcare и Яндекс.Маркета, питомцы оказали большую эмоциональную поддержку своим владельцам в период вынужденной самоизоляции. Так, половина респондентов отметили, что стали тратить больше времени на игры, прогулки и занятия со своим любимцем. Подавляющее число опрошенных — почти 70% владельцев кошек и более 80% владельцев собак — заметили, что питомцы были рады видеть их дома чаще обычного. При этом 84% владельцев кошек и 86% владельцев собак из Москвы и городов-миллионников говорили, что питомец помогал им отвлечься и поднимал настроение во время карантина.

Эмоциональную поддержку чувствовали владельцы и кошек, и собак. Так, более 93% респондентов из Москвы отметили, что хорошо знают характер своего питомца, а 98% жителей столицы считают питомца членом своей семьи. Похожая картина наблюдается в Санкт-Петербурге и других миллионниках.

Ответственное отношение

Глубокая эмоциональная связь с питомцами способствует развитию ответственного отношения к ним. Двумя наиболее популярными критериями при выборе корма для питомца стали определенный бренд (60% владельцев кошек и 54% владельцев собак в Москве; в городах-миллионниках 34% и 31% соответственно) и ингредиентный состав (53% владельцев кошек и 50% владельцев собак в Москве; в городах-миллионниках 44% и 53% соответственно).

Усиление эмоциональной связи с домашними животными положительно сказывается на их здоровье и воспитании: ⅔ владельцев кошек и большинство владельцев собак делают питомцу необходимые прививки; более ⅔ владельцев собак регулярно посещают ветеринарного врача с целью профилактического осмотра. Два из трех владельцев собак отмечают, что уделяют внимание дрессировке и воспитанию животного, а 1/3 владельцев из Москвы и около 1/4 владельцев из Санкт-Петербурга и других городов-миллионников водили или водят собаку на занятия с кинологом.

Диджитализация

Пандемия коронавируса ускорила проникновение интернет-сервисов в категорию. Сегодня 56% владельцев кошек и 50% владельцев собак в Москве (56% владельцев в городах миллионниках) ищут в интернете информацию о том, как ухаживать за питомцем. Больше они доверяют мнению ветеринарных врачей (56% и 60% соответственно в Москве; 47% и 55% в городах-миллионниках). Больше всего ветеринарным специалистам доверяют владельцы собак из Санкт-Петербурга — более 65%.

Развитие pet-friendly культуры

Сложившаяся ситуация повлияла и на развитие pet-friendly культуры в крупных городах России. За время, проведенное вместе с питомцами, наряду с эмоциональной связью у владельцев собак усилилась потребность проводить с ними больше времени, брать их в путешествия, на работу и на шопинг. Так, 33% владельцев собак отметили, что за последние 12 месяцев посещали магазины с питомцами, но хотели бы также посещать торговые центры, рестораны и кафе — это особенно важно для людей до 34 лет.

Татьяна Самуйленкова, руководитель отдела исследования покупателей Mars Petcare в России: «Мы оказались в новой реальности, которая влияет на все области жизни, включая отношение к домашним животным. Радует, что основной тренд ответственного отношения к питомцам сохранился. При этом новый контекст повлиял на покупательское поведение и эмоциональную связь между владельцами и их питомцами. Нам еще предстоит изучить последствия пандемии, но уже сейчас можно выделить три зарождающихся тенденции: растущий интерес к здоровому питанию и натуральным ингредиентам, стремление помогать питомцам из приютов и зарождение новых онлайн-сервисов и услуг».

Валентина Самсонова, менеджер по маркетинговым исследованиям Яндекс.Маркета: «Мы видим, что аудитория покупателей в онлайне растёт, и за последние полгода этот рост был особенно активным — россияне стали заказывать в интернете новые категории, а кто-то и вовсе сделал свою первую онлайн-покупку. Товары для животных остаются одной из самых быстрорастущих категорий в электронной торговле. Наши исследования показывают, что россияне более ответственно подходят к заботе о своих питомцах — тщательно выбирают товары, обращают внимание на бренд и состав корма для животных, стараются порадовать своих питомцев лакомствами. А ещё делают заказы онлайн, ведь это упрощает жизнь владельцам домашних животных и освобождает время, чтобы провести его вместе с питомцем».

Потребительское поведение

Пандемия затронула весь российский FMCG-рынок, однако в сравнении с другими категориями товары для домашних животных традиционно показали себя устойчивыми. В марте 2020 продажи выросли на +7.4% в деньгах по сравнению с прошлым годом. Сейчас категория демонстрирует замедление роста. За январь — август 2020 года рост составил +2.4% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (источник — Nielsen). За последние 10 — 12 лет категория кормов — самая большая в товарах для животных — выросла в 4 раза.

Важнейший фактор развития периода пандемии — ускорение роста электронной коммерции. По разным оценкам, сейчас электронная коммерция обеспечивает долю в 20 — 23% в продажах в категории кормов собак и 11% в кормах для кошек. В Москве данные намного выше: в питании для собак — до 35%, для кошек — до 28% (источник — GfK).

Немаловажным фактором является и углубление эмоциональной связи между хозяевами и их питомцами. Так, среди актуальных тенденций продаж периода пандемии были высокий спрос на сухие корма, на специальные лакомства для питомцев и рост больших форматов упаковки.