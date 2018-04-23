Mars запускает продажи кондитерской продукции через онлайн-площадку Wildberries

Компания Mars, один из крупнейших производителей продуктов питания, объявила о начале сотрудничества с российским онлайн-ритейлером Wildberries. Уже с 23 апреля 2018 года в ассортименте интернет-магазина Wildberries.ru появятся жевательная резинка ORBIT®, 5™, Eclipse®, DOUBLEMINT®, а также конфеты и леденцы SKITTLES®, Rondo®

«Онлайн-торговля развивается быстрыми темпами, охватывая новые сферы, это действительно удобно. Мы активно осваиваем новые каналы торговли и работаем над тем, чтобы делать нашу продукцию еще более доступной. И начало сотрудничества с Wildberries — важный и перспективный шаг, который поможет сделать бренды Mars и Wrigley еще ближе к нашим потребителям», — комментирует Махер Батруни, генеральный директор Wrigley (подразделение Mars).

Компания Mars уже не первый год реализует свою продукцию через интернет. Бренды компании представлены в ряде интернет-магазинов, а в 2017 году Mars запустила собственный онлайн-бутик конфет ручной работы под брендом «А. Коркунов».

"Мы всегда стремимся к лучшему, чтобы радовать своих покупателей самым широким ассортиментом товаров, уделяя особое внимание их качеству, безопасности и доступности. Компания Mars известна своими высокими стандартами производства и отличным качеством продукции. Мы рады, что любимые бренды наших покупателей теперь станут доступны на Wildberries",- рассказывает Вячеслав Иващенко, директор по развитию ассортимента интернет-магазина Wildberries.

Mars стала первой компанией, которая начала реализацию кондитерских изделий на Wildberries.ru. С момента основания в 2004 году, Wilberries занималась продажей одежды, обуви и аксессуаров, позже в ассортимент магазина добавились другие категории. В январе 2018 года представители онлайн-магазина объявили о старте продаж детского питания.