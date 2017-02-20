Производитель шоколада Mars запустил в России онлайн-бутик конфет ручной работы под брендом "А. Коркунов". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Технология приготовления не позволяет хранить продукт более двух недель, что затрудняет дистрибуцию через обычные магазины, пояснила и. о. генерального директора "Mars Chocolate Россия" Екатерина Елисеева.

В ассортименте интернет-магазина 12 наборов c 14 вкусами конфет ручной работы. Их компания делает в цехе на территории Одинцовской кондитерской фабрики. Изделия выпускаются в шести видах упаковки: минимальная – 63 г, максимальная – 988 г. Сколько такого шоколада производит Mars и сумму инвестиций на запуск магазина компания не раскрывает. Стоимость набора – от 1399 до 6549 руб., сказано на сайте. Сейчас Mars, по словам его представителя, доставляет конфеты только в Московском регионе, минимальная сумма заказа – 1500 руб.

Впервые конфеты ручной работы под брендом "А. Коркунов" появились в 2004 г. (тогда компания еще принадлежала основателю Андрею Коркунову. – "Ведомости"). Сначала они продавались в специализированном бутике на Лубянке, который в итоге закрылся. В 2012 г. бутик вновь открылся в "Афимолл сити", но спустя три года закрылся и он – компания посчитала его бизнес-модель неэффективной, отмечает представитель Mars.

В дальнейшем Mars, по словам его представителя, планирует продавать через интернет-магазин и другой ассортимент бренда "А. Коркунов" и расширить географию продаж.

Конкуренты Mars пока не собираются торговать в России через интернет. Продукция "Мон’дэлис Русь" (бренды Alpen Gold, Milka, TUC. – "Ведомости"), сообщил ее представитель, есть в крупнейших интернет-магазинах – Ozon, "Утконос", поэтому компания планирует наращивать продажи именно через этот канал.