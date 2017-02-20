+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Mars запустил в России онлайн-бутик конфет

Производитель шоколада Mars запустил в России онлайн-бутик конфет ручной работы под брендом "А. Коркунов". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Технология приготовления не позволяет хранить продукт более двух недель, что затрудняет дистрибуцию через обычные магазины, пояснила и. о. генерального директора "Mars Chocolate Россия" Екатерина Елисеева.

В ассортименте интернет-магазина 12 наборов c 14 вкусами конфет ручной работы. Их компания делает в цехе на территории Одинцовской кондитерской фабрики. Изделия выпускаются в шести видах упаковки: минимальная – 63 г, максимальная – 988 г. Сколько такого шоколада производит Mars и сумму инвестиций на запуск магазина компания не раскрывает. Стоимость набора – от 1399 до 6549 руб., сказано на сайте. Сейчас Mars, по словам его представителя, доставляет конфеты только в Московском регионе, минимальная сумма заказа – 1500 руб. 

Впервые конфеты ручной работы под брендом "А. Коркунов" появились в 2004 г. (тогда компания еще принадлежала основателю Андрею Коркунову. – "Ведомости"). Сначала они продавались в специализированном бутике на Лубянке, который в итоге закрылся. В 2012 г. бутик вновь открылся в "Афимолл сити", но спустя три года закрылся и он – компания посчитала его бизнес-модель неэффективной, отмечает представитель Mars.

В дальнейшем Mars, по словам его представителя, планирует продавать через интернет-магазин и другой ассортимент бренда "А. Коркунов" и расширить географию продаж.

Конкуренты Mars пока не собираются торговать в России через интернет. Продукция "Мон’дэлис Русь" (бренды Alpen Gold, Milka, TUC. – "Ведомости"), сообщил ее представитель, есть в крупнейших интернет-магазинах – Ozon, "Утконос", поэтому компания планирует наращивать продажи именно через этот канал.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

17 февраля / Комментарии
«М.Видео» представила маркетплейс Goods

«М.Видео» представила маркетплейс Goods

Российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» представил собственную торговую интернет-площадку Goods. Маркетплейс начнёт работать во второй половине 2017 года. Компания сообщила об этом на пресс-конференции, состоявшейся 16 февраля 2017 г. в Москве.

далее →

16 февраля / Комментарии
РЭЦ и SPSR Express создадут платформу для веерного размещения российских товаров на онлайн-площадках по всему миру

РЭЦ и SPSR Express создадут платформу для веерного размещения российских товаров на онлайн-площадках по всему миру

Российский экспортный центр (РЭЦ) и компания SPSR Express (ООО "СПСР-Экспресс") подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание платформы для веерного размещения товаров российских производителей на торговых онлайн-площадках по всему миру.

далее →

10 февраля / Комментарии
NVIDIA открыла фирменный интернет-магазин в России

NVIDIA открыла фирменный интернет-магазин в России

Российское представительство компании NVIDIA сообщило о запуске в России официального фирменного интернет-магазина. Он доступен через обычный российский сайт компании, для этого достаточно выбрать раздел «Купить».

далее →

9 февраля / Комментарии
В России пройдет первая онлайн-распродажа товаров для взрослых

В России пройдет первая онлайн-распродажа товаров для взрослых

Интернет-агентство Expert Town - организатор “Киберпонедельника” на c-monday.com - проведет первую в России онлайн-распродажу для взрослых. Акция пройдет на сайте valentinesale.ru с 13 по 16 февраля и будет приурочена ко Дню святого Валентина. Распродажа Valentine Sale пройдет при поддержке РАЭК.

далее →

9 февраля / Комментарии
Google и ритейлер Ivyrevel создадут индивидуальные платья на основе персональных данных

Google и ритейлер Ivyrevel создадут индивидуальные платья на основе персональных данных

Компания Google и шведский интернет-магазин женской одежды Ivyrevel, который входит в H&M Group, создали новое приложение Coded Couture, которое создает индивидуальные платья на основе персональных данных.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!