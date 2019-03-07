Мартовская лихорадка: что скупают мужчины к 8 марта

Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс, провёл аналитическое исследование по продажам популярных подарков к Международному женскому дню за период с 1 по 6 марта. Анализ, результаты которого приведены ниже, проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к OFD.ru. Всего проанализировано более 5 млрд кассовых чеков.

В отличие от женщин, которые начинают готовится к 23 февраля практически за месяц, мужчины начинают активно скупать популярные товары за неделю до 8 марта — продажи подарков начинают расти с 1 марта и превышают среднегодовые значения более чем в 2 раза. В ТОП самых распространённых подарков входят духи, нижнее белье и мягкие игрушки.

За период с 1 по 6 марта приобрели более 2,2 млн флаконов духов и туалетной воды на общую сумму 8 млрд рублей. В среднем на духи мужчины тратили 3 700 рублей. Больше всего флаконов было продано в Москве (721 тыс.), Московской области (478 тыс.), Новосибирской (316 тыс.), Ленинградской (269 тыс.) областях, Санкт-Петербурге (212 тыс.), Иркутской (211 тыс.) и Челябинской (154 тыс.) областях, Башкортостане (154 тыс.), Хабаровском (132 тыс.) и Краснодарском (125 тыс.) краях.

В ТОП-10 самых популярных духов вошли Chanel Chance, Nina Ricci Nina, Lacoste Pour femme, Kenzo l'eau par pour femme, Michael Kors Midnight Shimmer, Carolina Herrera Good Girl, Givenchy Ange Ou Demon Le Secret, Dolce & Gabbana № 3 L'Imperatrice, Joy By Dior и Dolce & Gabbana The one.

Одним из самых популярных подарков на 8 марта является мягкая игрушка. Мягких игрушек было куплено почти в 4 раза больше чем в среднем по году. Всего было куплено около 4 млн мягких игрушек. В преддверии 8 марта средняя цена такого подарка составила 614 рублей, причём выше всего стоимость плюшевых зверей на Чукотке (1250 руб.), в Кабардино-Балкарии (947 руб.), Калмыкии (902 руб.), Краснодарском крае (845 руб.) и Ленинградской области (817 руб.).

Несомненным лидером по количеству купленных игрушек стала Москва — там мужчины приобрели в подарок 400 тыс. мягких игрушек. Как показал анализ, в Московской области и Санкт-Петербурге такие презенты тоже достаточно популярны — 280 тыс. и 200 тыс. игрушек соответственно. В других регионах купили меньше мягких игрушек перед 8 марта: в Ленинградской области — 120 тыс. шт., в Татарстане — 80 тыс. шт., в Башкортостане — 80 тыс. шт., в Новосибирской области — 40 тыс. шт. Чаще всего в подарок прекрасному полу дарят медведей, зайцев, собак, единорогов и пони.

Продажи женского нижнего белья, в отличие от духов и мягких игрушек, начинают расти сразу после 23 февраля. Всего с 23 февраля по 6 марта продано более 26 млн наименований женского белья на 18 млрд рублей млн рублей, что превышает среднегодовые значения в практически в 2 раза.

Регионами-лидерами по продажам женского нижнего белья стали Москва (4,6 млн шт.), Санкт-Петербург (3 млн шт.), Татарстан (1,6 млн шт.), Московская (1,5 млн шт.), Воронежская (1,4 млн шт.), Самарская области (1 млн шт.), Приморский (900 тыс. шт.) и Красноярский (720 тыс. шт.) края, Башкортостан (712 тыс. шт.) и Ростовская область (589 тыс. шт.). Самый высокий средний чек на нижнее бельё зафиксирован в Дагестане (2130 руб.), Владимирской области (1669 руб.), Камчатском крае (1629 руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (1561 руб.), Воронежской (1233 руб.) и Белгородской областях (1221 руб.), Чечне (1200 руб.), Москве (1168 руб.), Севастополе (1069 руб.) и Брянской области (931 руб.). Самым популярным видом нижнего белья стали женские трусы, на втором месте бюстгальтер. Самым популярным видом женских трусов стали стринги и танга. Пеньюары, боди и бюстье тоже пользуются спросом, а неглиже, бандо, трусы тонг и комбинации — не популярные подарки на 8 марта