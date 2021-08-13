Marvel и DC: в России вырос спрос на комиксы

Премьеры фильмов двух популярных вселенных Marvel и DC традиционно подталкивают россиян к покупке комиксов. За последнее полугодие мир «супергеройского» кинематографа пополнился рядом нашумевших картин: Черная Вдова (Marvel), Лига Справедливости (DC) и Отряд самоубийц (DC). В целом по стране спрос на печатные комиксы вырос на 65%, а предложение — на 40%. В связи с этим эксперты Авито посмотрели, какие комиксы популярнее. Marvel и DC — две постоянно конкурирующие за внимание зрителей вселенные. Аналитики Авито выяснили, в чью пользу пал выбор россиян в этом году.

Так, по сравнению с первым полугодием 2020 года лидером оказался Marvel — спрос на комиксы данного «мира» вырос на 75%. Продавать на сайте за последнее полугодие их стали на 41% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем купить комикс Marvel можно за 400 рублей, что на 14% дороже, чем в первой половине 2020 года.

Комиксы DC незначительно отстали от конкурентов — спрос на них увеличился на 46% с прошлого года. Объявлений о продаже таких комиксов стало больше на 39% по сравнению с прошлым годом. Их средняя стоимость не изменилась и составила в среднем 500 рублей.