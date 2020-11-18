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Масочная аналитика: какие маски предпочитают россияне

Эксперты Авито опросили 10 000 россиян, чтобы узнать, какие именно маски они носят, подбирают ли их к гардеробу, и сколько денег готовы на них потратить. Исследование показало, что наиболее популярными у россиян остаются одноразовые маски — 56% опрошенных утверждают, что носят именно их. А те, кто предпочитает многоразовые считают, что наиболее подходящая цена для такой защиты — 30-50 рублей. Главными цветами масок в 2020 году у взрослых стали белый и черный, а дети больше всего любят яркие однотонные маски или маски с рисунками любимых героев.

Пандемия изменила многое в жизни россиян, одним из самых заметных моментов в повседневной рутине стало обязательное ношение масок в общественных местах. Во время второй волны аналитики Авито зафиксировали рост количества запросов на маски и респираторы на сайте. В октябре-начале ноября общий спрос на медицинские изделия в России вырос на 32% по сравнению с сентябрем-началом октября. Интересоваться многоразовыми масками стали в 2 раза активнее, чем всего месяц назад, а одноразовые маски искали на 50% больше. Некоторые предпочитают маскам респираторы — в прошедшем месяце спрос на них подскочил на 73%. Россияне, у которых есть дети, покупают маски в том числе и для них — на Авито продаются специальные детские маски, которые в прошедшем месяце запрашивали на 19% больше, чем в начале осени. Эксперты Авито решили опросить 10 000 россиян и выяснить, какие маски они носят.

Одноразовая vs многоразовая: какие маски предпочитают россияне?

56% россиян обычно ходят в одноразовых масках. Больше всех такими масками пользуются в Москве и Новосибирске — по 64% участников опроса в каждом из городов. 37% россиян оказались поклонниками многоразовых тканевых масок. Самое большое количество ответивших в пользу многоразовых моделей — в Омске — около 43% респондентов, а также в Екатеринбурге и Волгограде — 41% и 40% опрошенных соответственно. Респираторы носят всего 2% участников опроса. В целом по всем городам доля опрошенных, предпочитающих этот вид индивидуальной защиты, мала, и колеблется в промежутке от 1% до 4%.

Все безопасное — детям

Среди респондентов с детьми, одноразовые маски им, независимо от возраста, надевают 23% опрошенных. Больше всех таких родителей в Екатеринбурге — 28%, и в Москве — 27% респондентов от всех опрошенных в городе. Дети еще 17% респондентов также ходят в масках вне зависимости от возраста, но в многоразовых моделях. Такие маски больше всего ценят родители из Омска и Екатеринбурга — в этих городах по 19% опрошенных выбрали этот вариант, а в Санкт-Петербурге многоразовые маски выбирают для детей 16% опрошенных. Некоторые родители предпочитают не надевать маски на детей младше 3-х лет — малыши не понимают, зачем нужны маски, и зачастую снимают их. К тому же, согласно рекомендациям ВОЗ, дети до 5 лет не обязаны носить маски. 12% опрошенных надевают одноразовые маски детям только старше 3-летнего возраста, еще 5% также хотят, чтобы их дети носили маску после 3-х лет, но предпочитают многоразовую модель.

Дети любят яркие вещи и аксессуары, а еще лучше, если на них есть рисунок, поэтому эксперты Авито спросили у респондентов, какие принты предпочитают их дети. 35% участников опроса ответили, что их детям нравятся яркие, но однотонные маски, 26% респондентов поделились, что покупают детям маски с рисунками любимых героев фильмов и мультфильмов. Детям 17% опрошенных нравятся маски с мордочками животных, а 15% ответили, что их дети ходят в масках с геометрическими рисунками. Детям 9% респондентов покупают маски с рисунками бабочек и цветов. Некоторые дети выбирают маски со смайликами.

Среди наиболее редких, встречались ответы о том, что родитель предпочитает надевать на своего ребенка многослойную марлевую маску.

Маски и мода

За время пандемии для многих маска стала не только средством индивидуальной защиты, но и полноценным аксессуаром, который некоторые россияне тщательно подбирают под одежду. И все же большинство опрошенных, а именно 77%, говорят, что они не подбирают маску так, чтобы она соответствовала гардеробу.

17% участвовавших в опросе россиян все же подбирают светлую или темную маску в зависимости от тона образа. Среди городов-миллионников России, в Омске заботятся об общей цветовой гамме одежды больше всего — здесь 21% респондентов ответили, что подбирают маску под гардероб, так же делают по 17% опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге.

Доля тех, для кого маска стала полноценным аксессуаром и кто выбирает ее точно под цвет одежды, составила 3% из всех опрошенных по России. Город с самым большим количеством модников — Екатеринбург, здесь о соответствии цветов заботятся 10% опрошенных.

На вопрос «какого цвета ваша маска?», 60% ответов пришлось на вариант «черная», 33% ответов — в пользу белой. Что интересно, черные маски из всех опрошенных чаще всего выбирают люди в возрасте от 45 до 54 лет, а белые маски — предпочтение возрастной группы от 18 до 24 лет. Около 25% ответов опрошенных россиян пришлось на синие маски, 22% — на голубые. Были также и необычные варианты — маски зеленого и красного цветов — по 12% ответов, фиолетовый цвет присутствовал в 11% ответов, а желтый и оранжевый цвета были выбраны в 9% и 6% случаев соответственно. Яркие цвета масок в большинстве своем любят россияне в возрасте от 25 до 34 лет.

Среди ответов респондентов встречались такие цвета, как серый, розовый и бежевый. Многие также указывали различные цветовые вариации черных масок: в белый горошек, черно-белая клетка, также присутствовал вариант «черная маска с зубастым черепом». Некоторые россияне поделились, что предпочитают маски в камуфляжных цветах, а самым оригинальным стал ответ о маске с изображением скелетов из «Страдающего средневековья» — интернет-паблика с мемами, сделанными из средневековых картин.

Большинство опрошенных россиян — 51% — готовы заплатить за многоразовую маску до 50 рублей, 27% респондентов могли бы отдать за маску от 51 до 100 рублей. По цене от 101 до 200 рублей готовы купить маску 15% участников опроса, а более 200 рублей заплатили бы немногочисленные 7%.

Автор: Анна
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