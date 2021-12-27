Master Delivery начал работать во всех городах-миллионниках

Сервис гиперлокальной доставки «Прямиком» компании Master Delivery теперь представлен во всех городах России с населением свыше 1 млн человек. Компания начала осваивать миллионники с Центрального федерального округа, запустив доставки в Москве в марте 2021 года.

Летом сервис появился в Северо-Западном федеральном округе, а следом в Сибирском. Большинство мегаполисов страны компания охватила в ноябре и декабре. Последними из них стали города Приволжского и Южного федеральных округов. Двигателем экспансии стали крупные партнеры сервиса, усиливающие бизнес за пределами столичного региона.

Master Delivery развивается как самостоятельно, так и по франшизе. Компания представлена в 14 странах мира и почти в 200 российских городах: с основным брендом — в России, Германии, Италии и других европейских странах, по франчайзинговой модели — в США и странах СНГ. Значительная часть бизнеса компании пока сосредоточена в России.