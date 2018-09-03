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Mastercard делится с Google информацией о покупках

Mastercard передает Google информацию о покупках клиентов, если товар рекламировался в поисковой системе, сообщает Bloomberg. Речь идет не только об интернет-магазинах, но и о реальных торговых точках.

Система передачи информации настроена таким образом, что даже если пользователь в интернете найдет товар через рекламную сеть Google, но не станет его покупать, а приобретет позже в торговом центре, корпорация все равно сможет сформировать статистику об аудитории, которая просмотрела рекламу и купила товар. Информация фиксировалась только в том случае, если пользователь был подключен к своей учетной записи Google во время просмотра рекламного объявления и покупка была совершена в течение 30 дней после ознакомления с ним.

Источники агентства рассказали, что соглашение между компаниями о предоставлении данных действительно уже на протяжении года, при этом клиенты Mastercard не осведомлены о передаче информации в Google — компании публично не заявляли о заключении сделки. По данным Bloomberg, корпорация Google заплатила Mastercard миллионы долларов за предоставленную информацию.

По словам представителя Mastercard, компания делится информацией о тенденциях покупок с продавцами и обслуживающими их сервисами с целью помочь оценить эффективность рекламных кампаний. Представитель также подчеркнул, что компания не предоставляет никаких данных об индивидуальных транзакциях и не распространяет персональные данные.

В Google сообщили, что корпорация не собирает личную информацию и не делится ею со своими клиентами, а пользователи имеют возможность отключить функцию отслеживания данных о просмотре рекламных объявлений и переходе по ссылкам.

Автор: Анна
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