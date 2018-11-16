Mastercard и Яндекс.Касса разыгрывают гранты на развитие бизнеса

Яндекс.Касса и Mastercard объявили конкурс среди онлайн-предпринимателей. Участвовать можно с любым онлайн-бизнесом — от небольшого интернет-магазина зернового кофе до крупного онлайн-ритейлера бытовой техники. Пять победителей получат на развитие своих проектов по 1 млн рублей.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку на подключение к «Яндекс.Кассе» и рассказать о своем бизнесе на странице конкурса до 3 февраля.

Предпринимателю необходимо рассказать о своем проекте, его описание появится на сайте и за него можно будет голосовать. 15 проектов, которые наберут больше голосов, выйдут в финал, а пятерку победителей определит экспертное жюри, которое оценит бизнес-идеи финалистов, их бизнес-планы, конкурентные преимущества и возможности для развития.Также будет учитываться, насколько эффективно конкурсанты планируют распорядиться полученными грантами.

Победители будут объявлены 19 февраля 2019 года. Оплату налогов на выданные гранты возьмут на себя организаторы конкурса.