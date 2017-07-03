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Mastercard исследовала драйверы развития экономики совместного потребления

На конференции Money20/20 Europe в Копенгагене Mastercard представила доклад о вызовах, с которыми сталкивается экономика совместного потребления (sharing economy), и возможностях ее развития.

Доклад, основанный на результатах исследования Mastercard и The Future Agenda, посвящен текущему состоянию и перспективам развития этой экономической модели. Идея совместного потребления заключается в коллективном использовании товаров и услуг, бартере или совместной аренде.

Отчет The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth посвящен особенностям социально-экономической экосистемы, которая позволяет людям делить расходы на жилье, транспорт, покупку, продажу и аренду товаров, оплату услуг высококвалифицированных специалистов.

«Сейчас мы наблюдаем беспрецедентный рост экономики совместного потребления. Она меняет пользовательский опыт и влияет на те фундаментальные принципы, по которым работает индустрия, — комментирует Марк Барнетт, президент Masterсard в Великобритании и Ирландии. — Проведенное исследование помогает понять основные проблемы и раскрыть потенциал этого феномена. Кроме того, мы не только раскрываем основные вызовы экономики совместного потребления, но и предлагаем способы их решения. Результаты нашего исследования помогают пролить свет на будущее этого быстрорастущего сектора экономики».

В ходе исследования были определены три взаимосвязанных темы, вокруг которых в будущем будут происходить изменения в развитии экономики совместного потребления:

Рост доверия и уровня прозрачности

Доверие остается важным условием для развития экономики совместного потребления и в будущем его роль будет только возрастать. Это связано и с тем, что компаний, предлагающих подобные сервисы, становится все больше, и с тем, что люди постепенно привыкают к совместному использованию товаров и услуг, которые охватывает эта экономическая модель.

Тем не менее доверие может быть достигнуто только благодаря развитию технологий, изменению подхода к регулированию и совершенствованию системы оценки пользователями сервисов. Сейчас, когда общество только привыкает к новым моделям торговли, регуляторам и представителям бизнеса нужно объединяться, чтобы перейти из реактивного состояния в проактивное. Это позволит обеспечить более высокий уровень безопасности для потребителей, провайдеров и платформ. Такое развитие поможет создать сеть, где каждый участник сможет получать максимальную выгоду от совместного потребления товаров и услуг и будет защищен.

Качественно новый уровень обслуживания клиентов

Качественно новый уровень обслуживания клиентов очень важен для роста и развития экономики совместного потребления. Это то, над чем нужно работать лидерам рынка, чтобы вовлекать новых потребителей, получая возможность для развития и укрепления доверия к этому виду бизнеса.

Для этого платформы должны работать с аудиторией (обратной связью от потребителей), обеспечивать беспрепятственное и безопасное проведение транзакций, понимать, насколько важна сохранность персональных данных, чтобы каждый пользователь мог лучше контролировать свой профиль. По мере развития технологий, мы никогда не должны упускать из виду и терять человеческое измерение в применении к тому, что делается.

Дополнительные преимущества

По мере роста возможностей для доступа к услугам и товарам для совместного потребления, это будет создавать новые преимущества и потребителям, и бизнесу. Доступность обеспечивают технологии, которые открывают новые источники выгоды за счет роста потребления и снижения стоимости затрат на доступ к товарам и услугам.

Среди примеров таких технологий — блокчейн, Интернет вещей и искусственный интеллект. Если применить их в полной мере, экономика совместного потребления сможет перейти от статичной к проактивной модели. Чем больше людей, устройств и продуктов оказываются взаимосвязанными, тем больше появляется возможностей для совместного пользования и извлечения максимальных выгод.

Исследование, которое посвящено будущему экономики совместного потребления, показало, что доверие, репутация, уровень обслуживания и создание ценности для потребителей необходимы для ее роста.

Автор: Анна
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