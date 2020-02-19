Mastercard начала разрабатывать новую систему биометрических платежей

Mastercard работает над созданием новой системы биометрических платежей на основе данных о походке, сердцебиении и видимых сосудов кровеносной системы людей, сообщает издание Marketwatch со ссылкой на президента по кибернетическим и интеллектуальным решениям Mastercard Аджая Бхаллу. По его словам, платежная система ведет переговоры с операторами общественного транспорта о внедрении новых технологий для оплаты проезда.

Аджая Бхаллу пояснил, что Mastercard считает все эти характеристики уникальными для каждого человека. «То, как вы держите телефон, у какого уха, и как ваши пальцы касаются кнопок — все это уникально. Мы тестировали технологии распознавания людей по сердцебиению, сосудам и походке», — сказал топ-менеджер.

Как отмечает Marketwatch, самая необычная из перечисленных идей — это распознавание людей по походке. Mastercard предлагает установить на турникеты камеры, которые будут идентифицировать приближающихся пассажиров. Как только система распознает человека, она пропустит его через турникет и спишет деньги за проезд с привязанной карты или со специального кредитного счета.

Для распознавания по сердцебиению, как рассказал Бхалла, можно будет использовать специальные напульсники, которые люди будут носить на руке. Как Mastercard планирует распознавать людей по сосудам, он не уточнил.