Mastercard вводит спецтариф для крупных интернет- магазинов

Mastercard снизит тарифы за прием карт для крупных онлайн-магазинов, таких как Ozon, Wildberries, AliExpress и другие, сообщает РБК. Такое же решение ранее приняла и Visa. Компании пошли на этот шаг после спора с Wildberries

С 31 января 2022 года размер межбанковской комиссии составит 1,48% или 1,28% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж. Об этом сообщается в информационном бюллетене Mastercard, который платежная система разослала банкам-эквайерам.

Прежде для крупного онлайн-бизнеса такие спецтарифы не были предусмотрены. Эти тарифы будут действовать при оплате картами Mastercard и Maestro на сайте магазина.

Ранее идентичные льготные тарифы для электронной коммерции другая международная платежная система — Visa — разработала осенью 2021 года. Они вступят в силу с 1 февраля 2022 года. Размер интерчейнджа составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж. Общий годовой объем онлайн-платежей в интернет-магазинах должен составлять от 25 млрд до 150 млрд руб.

Принять решение об изменениях в тарифах платежным системам пришлось после спора Wildberries и западных платежных систем летом 2021 года. Wildberries объявила, что теперь при оплате покупок картами «Мир» через Систему быстрых платежей или SberPay покупатели смогут сэкономить 2% от стоимости товаров. После начала акции на сайте маркетплейса появилась не скидка к цене товара при оплате российскими платежными системами, а надбавка в размере 2% при оплате картами международных систем. Visa и Mastercard увидели в этом введение дополнительных комиссий при оплате своими картами, что нарушает их правила.

Сейчас никаких льгот при оплате через отечественные платежные сервисы у маркетплейса нет. По итогам 2021 года «Мир» стал самой популярной платежной системой на Wildberries, рассказал в начале января представитель онлайн-маркетплейса. Совокупный объем платежей, проведенных с помощью карт «Мир» в 2021 году, составил свыше 250 млрд руб.