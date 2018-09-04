+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

MasterCard опровергла передачу данных о покупках

В MasterCard опровергли информацию о передаче компании Google данных по операциям клиентов, которые якобы использовались рекламодателями. Система не предоставляет данные для измерения эффективности рекламы по отношению к отдельным потребителям, заявили «РИА Новости» в пресс-службе MasterCard.

«Сведения о программе, на которую ссылаются в материале, являются неверными. Наша система устроена так, что мы не получаем данных об отдельных товарах, входящих в общую корзину при покупках как оффлайн так и онлайн. Это соответствует представлениям о конфиденциальности и покупателей, и продавцов по всему миру. В процессе совершения транзакции мы видим название ритейлера и общую сумму покупки, но не отдельные товары и услуги, входящие в нее», — говорится в сообщении MasterCard.

Платежная система получает сведения о названии ритейлера и общей сумме покупки, но не по отдельным товарам и услугам, подчеркнули в MasterCard.

«Мы не предоставляем данные, которые позволяют отслеживать рекламу или даже измерять ее эффективность по отношению к отдельным потребителям. Наш сервис медиа анализа позволяет продавцам и их уполномоченным поставщикам услуг оценивать эффективность своих рекламных кампаний. Продавцы предоставляют нам информацию о своих рекламных кампаниях, в частности даты их старта и завершения, а MasterCard, в свою очередь, предоставляет им анализ тенденций расходования средств за этот период», — отметили в компании MasterCard.

В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Google и MasterCard заключили сделку о передаче данных по операциям пользователей платежной системы. Google вел переговоры о покупке данных в течение четырех лет. Предполагалось, что Google вел переговоры о покупке данных в течение четырех лет, а сумма сделки составила $1 млн.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

3 сентября / Комментарии
Mastercard делится с Google информацией о покупках

Mastercard делится с Google информацией о покупках

Mastercard передает Google информацию о покупках клиентов, если товар рекламировался в поисковой системе. Речь идет не только об интернет-магазинах, но и о реальных торговых точках.

далее →

31 августа / Комментарии
Какими товарами интересовались пользователи Яндекс.Маркета в сезон отпусков

Какими товарами интересовались пользователи Яндекс.Маркета в сезон отпусков

К окончанию летних каникул аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на товары, которыми интересовались пользователи в сезон отпусков.

далее →

29 августа / Комментарии
Как изменились спрос и траты россиян на школьные товары

Как изменились спрос и траты россиян на школьные товары

Аналитики Яндекс.Маркета и Яндекс.Кассы выяснили, как изменились спрос и траты россиян на школьные товары перед новым учебным годом. Для этого они проанализировали количество кликов в категории школьных товаров и средние чеки за них. В исследовании использовались данные за 1 июля – 20 августа 2018 года и такой же период годом ранее.

далее →

23 августа / Комментарии
Средний чек российских интернет-магазинов вырос на 16%

Средний чек российских интернет-магазинов вырос на 16%

Средний чек российских интернет-магазинов к середине августа вырос на 16%, а вот количество покупок наоборот сократилось на 20%. сократилось на 20%. Средний чек вырос в основном за счет авиабилетов, туристических путевок и крупной бытовой техники.

далее →

22 августа / Комментарии
Интернет впервые стал лидером по объему рекламы

Интернет впервые стал лидером по объему рекламы

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), российский рынок рекламы с января по июнь 2018 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 219 млрд рублей. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!