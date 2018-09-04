MasterCard опровергла передачу данных о покупках

В MasterCard опровергли информацию о передаче компании Google данных по операциям клиентов, которые якобы использовались рекламодателями. Система не предоставляет данные для измерения эффективности рекламы по отношению к отдельным потребителям, заявили «РИА Новости» в пресс-службе MasterCard.

«Сведения о программе, на которую ссылаются в материале, являются неверными. Наша система устроена так, что мы не получаем данных об отдельных товарах, входящих в общую корзину при покупках как оффлайн так и онлайн. Это соответствует представлениям о конфиденциальности и покупателей, и продавцов по всему миру. В процессе совершения транзакции мы видим название ритейлера и общую сумму покупки, но не отдельные товары и услуги, входящие в нее», — говорится в сообщении MasterCard.

Платежная система получает сведения о названии ритейлера и общей сумме покупки, но не по отдельным товарам и услугам, подчеркнули в MasterCard.

«Мы не предоставляем данные, которые позволяют отслеживать рекламу или даже измерять ее эффективность по отношению к отдельным потребителям. Наш сервис медиа анализа позволяет продавцам и их уполномоченным поставщикам услуг оценивать эффективность своих рекламных кампаний. Продавцы предоставляют нам информацию о своих рекламных кампаниях, в частности даты их старта и завершения, а MasterCard, в свою очередь, предоставляет им анализ тенденций расходования средств за этот период», — отметили в компании MasterCard.

В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Google и MasterCard заключили сделку о передаче данных по операциям пользователей платежной системы. Google вел переговоры о покупке данных в течение четырех лет. Предполагалось, что Google вел переговоры о покупке данных в течение четырех лет, а сумма сделки составила $1 млн.