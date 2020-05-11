Mastercard повысила разрешенный лимит для бесконтактной оплаты

Платежная система Mastercard повысила разрешенный лимит, при котором держатели карт могут проводить бесконтактную оплату без использования ПИН-кода. Об этом сообщает РБК.

Новый лимит составит 5 тыс. руб., сейчас ПИН-код требуется, если сумма к оплате превышает 1 тыс. руб. Компания направила письмо с рекомендациями российским банкам-партнерам. Конечное решение о повышении лимита будет зависеть только от них.

Также в письме не содержится конкретная дата нововведений — банки смогут самостоятельно решить, когда повышать лимит. В марте этого года Mastercard выпустила аналогичные рекомендации для 29 европейских стран.