Mastercard представила решение для безналичных В2В-переводов

Сервис денежных переводов Mastercard MoneySend позволяет делать не только переводы между частными лицами, но и между бизнес-картами Mastercard, то есть использоваться для взаиморасчётов между предпринимателями. В ответ на просьбы малого и среднего бизнеса и банков Mastercard специально для России установила для этого вида переводов дополнительное транзакционное поле. Теперь при обработке таких переводов банки смогут сопроводить их требуемой Центральным Банком РФ информацией, характеризующей взаимоотношения сторон, например, о назначении платежа, номере договора, наличии или отсутствии НДС и другими данными.

Многие банки уже работают над технической донастройкой сервиса переводов, а с января 2021 года все российские банки, поддерживающие B2B-переводы, будут передавать в транзакции необходимую информацию.

«Российские предприниматели всё активнее пользуются бизнес-картами для ведения своей финансовой деятельности. Такие карты — удобный понятный инструмент, который позволяет решать целый комплекс задач для бизнеса, в том числе пользоваться сервисом денежных переводов Mastercard MoneySend, — отмечает Джемал Агрба, директор по развитию коммерческих продуктов и продажам Mastercard в России. — Мы видим, что переводы между бизнес-картами востребованы, и со своей стороны провели необходимую работу, чтобы предприниматели могли пользоваться этой возможностью».

В сервисе MoneySend перевод совершается практически мгновенно. Воспользоваться B2B-переводом могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, пользующиеся бизнес-картами. Тарифы за такие переводы устанавливаются банками-отправителями. Ожидается, что комиссия будет взиматься с отправителя, но это также определяется банками. Согласно правилам платёжной системы, в месяц можно перевести сумму, эквивалентную 100 000 долларов США, но банки могут установить свои лимиты, не превышающие это значение. Ограничений на переводы в день нет. Разовая сумма перевода не может превышать 100 000 долларов США.

Для переводов между физическими лицами сервис безналичных денежных переводов Mastercard MoneySend работает в России уже более 10 лет. Практически все банки используют MoneySend при переводах по картам Mastercard. Возможность совершать B2B-переводы появилась недавно.