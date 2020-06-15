Mastercard удвоит чаевые для курьеров Яндекс.Еды

Пользователи Яндекс.Еды теперь смогут поблагодарить любимые рестораны и оставить им чаевые при заказе блюд через сервис. На российском рынке доставки еды такая функция появилась впервые. Одновременно с ее запуском стартует акция с Mastercard — платежная система удвоит чаевые для курьеров и подключенных к Яндекс.Еде заведений.

Чаевые для ресторанов можно оставить на экране оценки заказа в мобильном приложении Яндекс.Еда после доставки блюд. Сумма при этом фиксированная — 99 рублей. Ресторан получит полную сумму чаевых от лояльных гостей. Потратить средства, собранные пользователями, ресторан сможет по своему желанию, например, на зарплаты и премии сотрудникам, подготовку зала к открытию после пандемии или благотворительные проекты.

«В нашей стране уже закрепилась культура оставлять чаевые официантам в ресторанах и кафе. Мы же хотим, чтобы у пользователей была возможность сказать „спасибо“ заведению и всем его сотрудникам, даже когда они делают заказ через приложение доставки. Все чаевые будут поступать на счет ресторанов полностью», — отметил директор по маркетингу Яндекс.Еды Артем Шустер.

Поблагодарить курьера можно также на экране оценки заказа в приложении Яндекс.Еда. Для этого достаточно выбрать одну из фиксированных сумм — 49, 99 или 199 рублей.

«Безналичные чаевые — отличное решение, для людей, которые всё чаще выбирают оплату картой. Акция по удвоению чаевых — это наша совместная с сервисом Яндекс.Еда благодарность тем, кто помогал многим из нас в непростое время самоизоляции — ресторанам, которые продолжали работать, и курьерам, которые доставляли заказы. Тем, кто продолжает делать нашу жизнь комфортнее. За последние месяцы Mastercard уже запустил ряд проектов, направленных на помощь малому и среднему бизнесу, в том числе в партнерстве с другими сервисами Яндекса», — прокомментировал Иван Исаенко, директор по развитию рынка, Mastercard в России.

Оставить чаевые можно и курьеру, и ресторану. В приложении для этого есть две отдельные кнопки. Если в период действия акции на один заказ общая сумма чаевых заведению и курьеру превысит 200 рублей, то удвоение чаевых будет действовать только для курьеров.

Акция Яндекс.Еда и Mastercard будет продолжаться до 15 июля 2020 года, удвоение чаевых происходит при оплате заказа картой Mastercard любого российского банка.