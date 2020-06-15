+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Mastercard удвоит чаевые для курьеров Яндекс.Еды

Пользователи Яндекс.Еды теперь смогут поблагодарить любимые рестораны и оставить им чаевые при заказе блюд через сервис. На российском рынке доставки еды такая функция появилась впервые. Одновременно с ее запуском стартует акция с Mastercard — платежная система удвоит чаевые для курьеров и подключенных к Яндекс.Еде заведений.

Чаевые для ресторанов можно оставить на экране оценки заказа в мобильном приложении Яндекс.Еда после доставки блюд. Сумма при этом фиксированная — 99 рублей. Ресторан получит полную сумму чаевых от лояльных гостей. Потратить средства, собранные пользователями, ресторан сможет по своему желанию, например, на зарплаты и премии сотрудникам, подготовку зала к открытию после пандемии или благотворительные проекты.

«В нашей стране уже закрепилась культура оставлять чаевые официантам в ресторанах и кафе. Мы же хотим, чтобы у пользователей была возможность сказать „спасибо“ заведению и всем его сотрудникам, даже когда они делают заказ через приложение доставки. Все чаевые будут поступать на счет ресторанов полностью», — отметил директор по маркетингу Яндекс.Еды Артем Шустер.

Поблагодарить курьера можно также на экране оценки заказа в приложении Яндекс.Еда. Для этого достаточно выбрать одну из фиксированных сумм — 49, 99 или 199 рублей.

«Безналичные чаевые — отличное решение, для людей, которые всё чаще выбирают оплату картой. Акция по удвоению чаевых — это наша совместная с сервисом Яндекс.Еда благодарность тем, кто помогал многим из нас в непростое время самоизоляции — ресторанам, которые продолжали работать, и курьерам, которые доставляли заказы. Тем, кто продолжает делать нашу жизнь комфортнее. За последние месяцы Mastercard уже запустил ряд проектов, направленных на помощь малому и среднему бизнесу, в том числе в партнерстве с другими сервисами Яндекса», — прокомментировал Иван Исаенко, директор по развитию рынка, Mastercard в России.

Оставить чаевые можно и курьеру, и ресторану. В приложении для этого есть две отдельные кнопки. Если в период действия акции на один заказ общая сумма чаевых заведению и курьеру превысит 200 рублей, то удвоение чаевых будет действовать только для курьеров.

Акция Яндекс.Еда и Mastercard будет продолжаться до 15 июля 2020 года, удвоение чаевых происходит при оплате заказа картой Mastercard любого российского банка.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 июня / Комментарии
Ozon даст клиентам новую возможность заработать

Ozon даст клиентам новую возможность заработать

Клиенты Ozon смогут ежемесячно получать процент на остаток или кэшбэк в виде баллов от суммы, хранящейся на их пользовательских счетах.

далее →

9 июня / Комментарии
Исследование Яндекс.Денег: как россияне платят бесконтактно

Исследование Яндекс.Денег: как россияне платят бесконтактно

Число бесконтактных платежей смартфонами выросло за год примерно на треть, оборот — на четверть, средний чек составил 445 рублей. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят бесконтактно картами Яндекс.Денег с помощью телефонов.

далее →

22 мая / Комментарии
Яндекс.Касса создала сервис для маркетплейсов

Яндекс.Касса создала сервис для маркетплейсов

Яндекс.Касса запустила специальное решение для маркетплейсов и онлайн-сервисов, которые предлагают товары и услуги продавцов на своих платформах. Новый сервис позволяет автоматически распределять деньги между продавцами, чьи товары и услуги покупатель оплатит в одном онлайн-заказе.

далее →

21 мая / Комментарии
Яндекс.Касса и Сбербанк подключили «Газпром нефть» к B2B-платежам

Яндекс.Касса и Сбербанк подключили «Газпром нефть» к B2B-платежам

Компания «Газпром нефть» стала принимать оплату от корпоративных партнеров через B2B-платежи. Это сервис Яндекс.Кассы и Сбербанка для расчета между организациями. Теперь компании, которые работают с «Газпром нефтью», смогут пополнять топливные счета со своих расчетных счетов.

далее →

21 мая / Комментарии
Группа QIWI объявляет финансовые результаты за первый квартал 2020 года

Группа QIWI объявляет финансовые результаты за первый квартал 2020 года

Компания QIWI представляет результаты за первый квартал, окончившийся 31 марта 2020 г.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!