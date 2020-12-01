Mastercard запускает аналитическую платформу для малого и среднего бизнеса

Masterсard запускает пилотный проект аналитической платформы для владельцев торгово-сервисных предприятий, которая поможет проанализировать показатели эффективности их деятельности на основе актуальных данных и предоставит рекомендации по дальнейшему развитию. Инструмент уже реализован на глобальном рынке, а теперь станет доступен корпоративным клиентам российских игроков: предприниматели смогут бесплатно подключиться к веб-платформе по заявке владельца бизнеса. Пилотирование платформы запустили многие крупные игроки рынка, в том числе Альфа-Банк, ВТБ, Модульбанк, банк «Открытие», ПСБ, Райффайзенбанк, Банк Русский Стандарт, независимая процессинговая компания United Card Services (UCS).

Для анализа используются обобщенные данные платежных карт Mastercard, которыми покупатели оплачивают товары или услуги. Платформа может анализировать эффективность работы точек продаж и динамику показателей не только с момента подключения к платформе, но и за предшествующий период.

«Mаstercard постоянно работает над созданием полезных и эффективных решений для бизнеса. Мы рады задействовать свой глобальный опыт и экспертизу и представить российским предпринимателям простой и удобный инструмент для решения аналитических задач, который уже успешно используется на других рынках. Платформа откроет бизнесменам доступ к данным, имеющим критически важное значение для ведения торговой деятельности, и поможет увеличить конкурентные преимущества компании, а банки-эквайеры, присоединившиеся к запуску, смогут предложить корпоративным клиентам новые возможности для развития», — комментирует Руслан Мавлиханов, глава направления Аналитики и Сервисов Mastercard в России.

Первая версия платформы в России включает четыре блока с аналитикой: уровень трат и их распределение во времени, динамику расходов на рынке в выбранной локации, частоту и регулярность визитов клиентов, а также специфику трат иностранных клиентов.

На платформе также реализован функционал автоматического анализа показателей бизнеса, их сравнение с релевантными рыночными бенчмарками и формирование уведомлений с предложениями конкретных решений для повышения эффективности работы компании.

Представители малого и среднего бизнеса во многих странах, в том числе в США и Великобритании, уже успешно используют платформу, которая зарекомендовала себя как полезный аналитический инструмент и в условиях стабильности, и в текущей непростой ситуации, когда предприниматели вынуждены адаптироваться под новые реалии.

«Благодаря сотрудничеству с Mastercard банк ВТБ, после завершения пилотного проекта, сможет предложить своим клиентам современный качественный механизм оценки ключевых бизнес-показателей. Система анализирует эффективность работы розничных точек и позволяет сравнить ее с конкурентами в рамках заданной локации. Итоги этого сравнения могут быть положены в основу управленческих решений, направленных на сохранение или изменение позиционирования компании, а также на корректировку существующих бизнес-процессов для получения максимального финансового результата. Сравнив себя с конкурентами, предприниматели, например, могут внести изменения в ассортиментный ряд, порядок ценообразования и маркетинговую активность. Прежде всего, этот инструмент будет интересен малому и микробизнесу, работающему в сфере розничной торговли, общественного питания и оказания услуг населению», — говорит Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

«Платформа, разработанная Mastercard и пилотируемая ПСБ, предлагает предпринимателям простой инструмент для анализа статистики торговой деятельности. Возможности платформы позволяют повысить эффективность планов по развитию компании и выбрать оптимальные решения для маркетинговых задач. Доля платежей по картам Mastercard в эквайринговой системе ПСБ составляет 45% от общего объема транзакций, что гарантирует владельцам торговых точек достаточный охват для анализа данных», — отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ.

«Мы рады принять участие в разработке этого уникального для рынка решения со стороны банка. Новая платформа позволит автоматически анализировать основные показатели работы компании. Подключение к аналитической платформе Mastercard дает нашим клиентам возможность экономить время на рутинных процессах и направлять ресурсы на стратегически важные», — отметил Константин Гвоздарев, ведущий менеджер продуктов электронной коммерции для малого бизнеса Райффайзенбанка.

«Банк Русский Стандарт стремится предоставлять максимально широкий спектр инновационных сервисов для корпоративных клиентов и внедрение аналитической платформы полностью укладывается в эту стратегию. Мы уверены, что платформа будет широко востребована среди наших клиентов, поскольку она очень проста в подключении и использовании и в то же время предоставляет весьма ценные для бизнеса рекомендации на основе анализа всего набора данных о платежах, имеющихся в распоряжении Masterсard. Банк Русский Стандарт всегда был первым из тех, кто внедряет финансовые инновации. Банк и в будущем сосредоточится на предоставлении клиентам продуктов и решений, которые делают их платежи еще более легкими и безопасными», —- подчеркнула Инна Емельянова, директор департамента эквайринга Банка Русский Стандарт.

«Рынок быстро меняется, и в 2020 году представители торгово-сервисных предприятий ощутили это особенно остро. Сейчас действительно важно понимать, как функционирует твой бизнес, чтобы иметь возможность вовремя отреагировать на изменение показателей, найти свои конкурентные преимущества и выбрать оптимальную стратегию продаж. Мы уверены, что наш совместный проект с Mastercard станет полезным инструментом для развития бизнеса наших клиентов» — отметила Александра Борсук, вице-президент, руководитель блока «Продажи и стратегическое развитие бизнеса» UCS.

С самого начала пандемии Mastercard стремилась поддержать предпринимателей по всему миру, в том числе в России. В разгар самоизоляции платёжная система совместно с партнёрами — краудфандинговой платформой Boomstarter и Яндекс.Картами — запустили проект #ПоддержиБизнес. Партнёры предоставили небольшим компаниям возможность бесплатно создать проект на платформе Boomstarter и получить продвижение, а также рассказать о себе на Яндекс.Картах.

Участникам программы лояльности Mastercard Бизнес-Бонус — держателям корпоративных карт платёжной системы — стали доступны новые предложения для сохранения и перевода бизнеса в онлайн. Предприниматели могут обменять бонусы и бесплатно получить юридическую консультацию профессионалов или воспользоваться курьерской доставкой, а также заказать услуги по хранению вещей и переезду со скидкой. Вместе с информационной системой ГАРАНТ Mastercard подготовила бесплатную подборку актуальных правовых материалов о том, что нужно знать бизнесу и как выжить бизнесу в условиях пандемии COVID-19.