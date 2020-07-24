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McDonald's открыл ресторан внутри «Перекрестка»

Как сообщают «Ведомости», крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в тестовом режиме открыла первое заведение на территории магазина «Перекресток» в «ТЦ Лига Химки» на Ленинградском шоссе в подмосковном городе Химки. Сообщается, что позднее подобные точки откроются и в других магазинах сети «Перекресток».

Фастфуд-ресторан, открывшийся внутри супермаркета, оборудован стандартной кухней и ориентирован на доставку, но клиенты также могут заказать еду и напитки в обеденной зоне. McDonald’s в «Перекрестке» будет работать круглосуточно. В заведении работают более 40 человек.

По результатам тестового проекта стороны рассмотрят возможность дальнейшего развития формата, в том числе в других магазинах Московского региона и Петербурга. Затем сотрудничество могут расширить и на другие торговые сети X5 Retail Group («Пятерочку» и «Карусель»).

Сообщается, что компания ранее открывала в пилотном режиме свои рестораны при других заведениях. Так в декабре 2019 г. в отделении «Сбербанка» у метро «Новослободская» в Москве появилась зона «МакКафе» и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s.

Автор: Александр
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