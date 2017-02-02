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McDonald's работает над созданием сервиса заказа еды через интернет

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Mcdonalds
Mcdonalds
Кафе, ресторан, фастфуд

McDonald's работает над созданием в России сервиса заказа еды через интернет, сообщил ТАСС президент McDonald's в России Хамзат Хасбулатов.

"Мы занимаемся разработкой проекта по интернет-торговле и мобильного приложения для заказа еды. Мир быстро меняется и надо соответствовать этим изменениям", - рассказал топ- менеджер.

Компания изучает все возможные сценарии, включая доставку заказа или его самовывоз из ресторана. Однако говорить про сроки запуска проекта пока рано, подчеркнул Хасбулатов.

McDonald's также намерен активизировать открытие ресторанов на крупных транспортных объектах - железнодорожных вокзалах и в аэропортах, которые сейчас активно осваивают конкуренты компании, отметил Хасбулатов. Открывать такие рестораны будет не сам McDonald's, а его партнер - крупный ресторанный холдинг "Росинтер" ("IL Патио", "Планета Суши", TGI Fridays и Costa Coffee).

"Мы считаем, что у них ("Росинтера") мало точек (на транспортных объектах). Они должны более активно развиваться, и в этом есть цель нашего партнерства. Поэтому ожидаем от наших партнеров более активной работы. Не только открытий в двух-трех аэропортах, но и на железнодорожных вокзалах. Ожидаем увеличения на транспортных объектах в ближайшие годы", - добавил Хасбулатов.

Хасбулатов также рассказал, что в текущем году McDonald's планирует замедлить темп экспансии на рынке России: в 2016 году она открыла в РФ 75 ресторанов, тогда как в новом их откроется всего 50.

Говоря о перспективах локализации, топ-менеджер заявил, что к 2019 году McDonald's планирует почти полностью локализовать свое производство на территории России.

Компании и сервисы: Mcdonalds, T.G.I. Friday’s, Costa Coffee, IL Патио, Планета Суши
Автор: Анна
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