+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

McDonald’s запустила в Москве сервис доставки еды

Смотрите в каталоге
Mcdonalds
Mcdonalds
Кафе, ресторан, фастфуд

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила в Москве сервис доставки еды. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на буклет компании и представителя сети в России, подтвердившего изданию эту информацию.

По словам одного из менеджеров McDonald’s, проект стартовал в среду, 28 июня. Он осуществляется в тестовом режиме, и на сегодняшний день в нем участвуют шесть ресторанов, однако их число будет расширяться.

По словам представителя сети ресторанов, доставка стоит 99 рублей, минимальной суммы заказа нет. Заказ можно оформить только через мобильное приложение UberEats. В McDonald’s отметили, что сеть намерена выходить в регионы вместе с UberEats. Других партнеров McDonald’s пока не рассматривает.

На минувшей неделе стало известно о том, что компания McDonald's подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «МакДоставка» и McDelivery, а также соответствующего логотипа.

Компании и сервисы: Mcdonalds
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

29 июня / Комментарии
«Связной»: рост рынка смартфонов в России ускорился

«Связной»: рост рынка смартфонов в России ускорился

Ритейлер «Связной» оценил рынок смартфонов в России в 1 полугодии и 2 квартале 2017 года. В 1 полугодии 2017 года продажи смартфонов в России выросли на 9 % в штуках и на 13 % в рублях. Всего жители нашей страны приобрели более 12 млн устройств на сумму порядка 155 млрд рублей.

далее →

29 июня / Комментарии
Три четверти розничных торговых точек в России перешли на онлайн-кассы

Три четверти розничных торговых точек в России перешли на онлайн-кассы

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), три четверти розничных торговых точек в России перешли на контрольно-кассовую технику (ККТ) нового образца – это порядка 1,15 млн онлайн-касс. Осталось подключить еще около 300 000.

далее →

29 июня / Комментарии
Индекс «Пятёрочки» вновь показал стабильность цен в сетевой рознице к показателям Росстата

Индекс «Пятёрочки» вновь показал стабильность цен в сетевой рознице к показателям Росстата

X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний, представляет индекс «Пятёрочки» за май 2017 года. По итогам месяца средняя стоимость продовольственного набора в торговой сети «Пятёрочка» была на 5% ниже, чем в среднем по России, на 17% ниже, чем в среднем по Москве, и на 10% ниже средней стоимости продовольственного набора в Санкт-Петербурге по данным Росстата.

далее →

28 июня / Комментарии
Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с призами и инвестициями

Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с призами и инвестициями

Предприниматель Алишер Усманов объявил конкурс стартапов, лучшим участникам которого он пообещал выплатить 1 млн рублей. Выбор проектов будет проходить в сообществе предпринимателя во «ВКонтакте», где он проводил конкурс мемов.

далее →

27 июня / Комментарии
Топ-50 самых влиятельных директоров по маркетингу 2017 года

Топ-50 самых влиятельных директоров по маркетингу 2017 года

Журнал Forbes составил рейтинг влиятельных директоров по маркетингу. Первое место занял Кит Уид из Unilever. Рейтинг основывается на анализе различных аспектов деятельности маркетинговых директоров, в том числе их активности, репутации в СМИ и влияния в мировом маркетинговом сообществе.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!