Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила в Москве сервис доставки еды. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на буклет компании и представителя сети в России, подтвердившего изданию эту информацию.

По словам одного из менеджеров McDonald’s, проект стартовал в среду, 28 июня. Он осуществляется в тестовом режиме, и на сегодняшний день в нем участвуют шесть ресторанов, однако их число будет расширяться.

По словам представителя сети ресторанов, доставка стоит 99 рублей, минимальной суммы заказа нет. Заказ можно оформить только через мобильное приложение UberEats. В McDonald’s отметили, что сеть намерена выходить в регионы вместе с UberEats. Других партнеров McDonald’s пока не рассматривает.

На минувшей неделе стало известно о том, что компания McDonald's подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «МакДоставка» и McDelivery, а также соответствующего логотипа.